El Hogar Navarro en Cantabria celebra la festividad de San Francisco Javier

El Hogar Navarro en Cantabria celebra el Día de Navarra - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hogar Navarro en Cantabria ha celebrado este miércoles el Día de Navarra con motivo de la festividad de San Francisco Javier que ha tenido lugar en el Hotel Sardinero.

Al acto ha acudido la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, quien ha destacado el papel "esencial" de los centros de otras comunidades autónomas asentados en Cantabria, como "aliados" del Gobierno para construir una región "de primera". En este contexto, les ha asegurado que el próximo año se mantendrá el apoyo que les presta el Ejecutivo.

La consejera ha agradecido al Hogar Navarro su labor de difusión cultural y su contribución a la convivencia y a la diversidad en Cantabria, al tiempo que ha subrayado que la comunidad es "una tierra acogedora y hospitalaria", que también se ha visto enriquecida por la llegada y el arraigo de navarros.

"Formáis parte indiscutible de la esencia de Cantabria, y a la vez nos seguís enriqueciendo con vuestro origen, fortaleciendo a nuestra comunidad para construir una tierra mejor", ha señalado.

En este sentido, Urrutia ha animado a los socios a continuar manteniendo viva la cultura navarra en Cantabria y a transmitir sus valores a las nuevas generaciones, poniendo en valor la festividad de San Francisco Javier como símbolo de "unión e identidad".

En este objetivo, ha asegurado que el Gobierno ayudará al relevo generacional del Hogar Navarro en Cantabria y del resto de centros de otras regiones que realizan su labor en la región.

La titular de Presidencia también ha destacado la implicación del Hogar Navarro en la celebración del primer Festival de Centros Regionales de España en Cantabria, que ha calificado de "grandísimo éxito" y que tendrá continuidad a lo largo del próximo año.

En este acto también ha intervenido el presidente del Hogar Navarro en Cantabria, Fermín Unzúe, que ha estado acompañado por otros miembros de la junta directiva.

Igualmente, junto a la consejera, ha asistido el concejal del Ayuntamiento de Santander, Álvaro Lavín, y la directora general de Administración Local, Acción Exterior y Casas de Cantabria del Ejecutivo, Marta González Liébana.