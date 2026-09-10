Un hombre de 40 años romper los retrovisores de cuatro vehículos aparcados en Santander

Archivo - Coches con los retrovisores rotos - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de daños intencionados, causados a cuatro vehículos estacionados en la Avenida de Cantabria y a una papelera en esta misma calle.

Varios ciudadanos observaron al implicado romper los espejos retrovisores de los automóviles y, gracias a la colaboración de los testigos, los agentes identificaron y arrestaron al sospechoso, a las 18.40 horas en la citada vía, e instruyeron diligencias judiciales por el mencionado ilícito.

Además, los efectivos identificaron y denunciaron a otro hombre, de 44 años, como responsable de un local donde se realizaban trabajos de albañilería, por ruidos y molestias a los vecinos, a las 23.25 horas del miércoles en la calle Menéndez Pelayo.

Y por otro lado, un motorista de 20 años resultó herido al colisionar con un turismo a las 15.15 horas en la calle Reina Victoria. El joven fue auxiliado por agentes de Atestados y, después, por una ambulancia del 061, que le trasladó al Hospital Valdecilla.