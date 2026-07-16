Un hombre de 62 años roba varios libros en Santander valorados en 229 euros

Archivo - Interior de una librería - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

SANTANDER 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha investigado a un hombre de 62 años por el presunto hurto de varios libros valorados en 229 euros.

La intervención se produjo a las 10.30 horas de este miércoles en la calle Burgos cuando, a requerimiento de la empleada de un establecimiento, los agentes identificaron al hombre como presunto autor, momentos antes, del hurto de varios libros.

La Policía ha instruido diligencias y ambas partes han sido citadas para la celebración de un juicio inmediato por delito leve.