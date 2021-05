Los hosteleros cántabros creen que la decisión del TSJC "desborda sentido común por todos lados"

SANTANDER, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los hosteleros cántabros están "muy satisfechos" del nuevo auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que ratifica la suspensión del cierre de los establecimientos a la una de la madrugada, porque "viene a corroborar sentido común, que lo desborda por todos los lados".

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), Ángel Cuevas, tras conocerse la decisión del TSJC de rechazar las alegaciones presentadas por el Gobierno regional y mantener la anulación de la limitación horaria, de forma que los establecimientos seguirán abiertos con el límite horario que marque su licencia.

Para Cuevas, después de 15 meses "de haber trabajado poco o nada", esta decisión permite a los locales "aprovechar y hacer una caja como dios manda", porque "nos venían recortando dos horas de trabajo y nosotros necesitamos la jornada completa", ha dicho.

Además, ha criticado al consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, del que ha dicho que "está obsesionado" con los hosteleros y que "no le gustan" los locales de hostelería. "Creemos entender que le encanta el botellón", ha apostillado.

Según el presidente de la asociación, el consejero "sabe muy bien todo lo que viene en los libros, porque cuando hemos tenido reuniones con él lo aplica a la máxima potencia, eso lo borda, pero no sabe lo que no viene en los libros, el sentido común y el que no choque la economía y la salud".

Por ello, ha instado al responsable de Sanidad a que "deje trabajar" a los hosteleros, "y más cuando está demostrado que nosotros no somos los culpables de los contagios", ha concluido.