Los hosteleros muestran "inquietud" por las restricciones de espacio y horario de la ordenanza de terrazas Santander

Piden al Ayuntamiento extender 10 días más el plazo para aportar sugerencias

SANTANDER, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hosteleros de Santander han mostrado su "inquietud" y "preocupación" por las restricciones que recoge la propuesta de ordenanza de terrazas presentada por el equipo de Gobierno (PP), especialmente en lo que afecta al control del espacio y horario.

Los hosteleros han celebrado este jueves una reunión en la finca Las Carolinas como punto de partida para analizar en profundidad el borrador que se ha hecho público esta semana, y ante el que han pedido al Ayuntamiento ampliar en diez días más el plazo inicial para la presentación de sugerencias -dado que "numerosos hosteleros se encuentran actualmente fuera por periodo de descanso"-, con el objetivo de garantizar una participación "amplia y representativa" y poder recoger propuestas y plantear soluciones "viables tanto desde el punto de vista empresarial como social".

Según ha informado la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), el encuentro ha contado con la participación de numerosos empresarios del sector, preocupados por las implicaciones que esta normativa puede tener sobre sus negocios y el empleo.

De hecho, han anunciado la elaboración de un informe detallado que evaluará cuántas empresas hosteleras podrían verse afectadas por la aplicación de esta ordenanza, así como el número de puestos de trabajo que podrían estar "en riesgo" si entran en vigor las nuevas restricciones.

Entre ellas, han destacado el horario de cierre como uno de los temas "más controvertidos" del borrador, y respecto al que consideran que la reducción planteada, que limita la apertura hasta las 00.30 horas, es "excesivamente restrictiva" y "puede tener efectos contraproducentes". "Lo único que va a fomentar esta medida es el aumento del botellón en la calle y, con ello, más ruido e inseguridad", han opinado.

Otra de las medidas que más les preocupan es la modificación del criterio sobre la ocupación de espacios colindantes, ya que, según el nuevo texto, los establecimientos solo podrán utilizar hasta el 50% del frente del local vecino -siempre que cuenten con su autorización-, cuando hasta ahora podían ocupar la totalidad.

También solicitarán al Ayuntamiento aclaraciones en lo referente a la distribución del mobiliario dentro del espacio delimitado.

Desde el sector se ha reclamado al Consistorio "mayor consenso" antes de la aprobación definitiva de la ordenanza, con el objetivo de encontrar un "equilibrio" entre la convivencia ciudadana y la viabilidad económica de un sector "clave" para la ciudad. La reunión celebrada en Las Carolinas marca el inicio de una ronda de encuentros prevista para el mes de noviembre.