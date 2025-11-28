El Hotel Real 'enciende' la Navidad con un homenaje a los equipos de emergencia y seguridad

Encendido del árbol de Navidad del Hotel Real de Santander, dedicado este año a los equipos de emergencia y seguridad - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hotel Real encendió anoche su árbol de Navidad, un acto dedicado este año a homenajear a los equipos de emergencias y seguridad de Cantabria por el trabajo que realizan.

Concretamente, se reconoció la labor de la Guardia Civil, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, 112 Cantabria, Protección Civil Cantabria, agentes del Medio Natural, bomberos forestales, 061, Policía Local, junto a bomberos y Protección Civil de Santander.

En el acto intervino la subdirectora del hotel, María Martínez; la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

La consejera agradeció al hotel la organización de un evento "tan emotivo como necesario" que une el espíritu navideño con el reconocimiento público a quienes garantizan la seguridad, la protección ciudadana y la asistencia sanitaria.

"Sois protagonistas silenciosos que permitís que podamos caminar libremente por nuestras calles, disfrutar de nuestra naturaleza y de nuestro ocio, y desplazarnos con libertad", afirmó Urrutia, dirigiéndose a los profesionales distinguidos.

También les agradeció su intervención en las grandes emergencias vividas en el país en los últimos meses, como los incendios, apagones o inundaciones, y muy especialmente su actuación en la DANA de Valencia, donde, según destacó, "Cantabria volvió a demostrar su solidaridad y su capacidad operativa".

Además, Urutia aseguró que el Gobierno de Cantabria continuará trabajando en el fortalecimiento y la consolidación del Sistema autonómico de Protección Civil y Emergencias, "con lealtad institucional y respeto competencial", con el objetivo de garantizar una comunidad "más segura" para los ciudadanos.

"Sois vosotros los que conseguís garantizar la seguridad y protección de nuestra sociedad, con una clara e inquebrantable vocación de servicio público", dijo la consejera a los representantes de los distintos servicios de emergencia y seguridad reconocidos en este acto.

Además, Urrutia aprovechó el simbolismo del acto para llamar a la reflexión y a la unidad.

"Voy a pedir al año que viene que sigamos construyendo una Cantabria fuerte, segura y a la vanguardia, y que lo hagamos juntos, unidos, desde el acuerdo y el dialogo, desde la unión y desde la lealtad y desde el compromiso firme e inquebrantable de que es la seguridad la que nos da la libertad", remarcó.

Tras ello, afirmó que quienes cada día sostienen el sistema de protección civil y emergencias, los profesionales y efectivos de los distintos servicios, cuentan con el "apoyo firme" del Gobierno. "Vosotros sois la fuerza, el músculo y la esencia de un servicio público esencial que debemos garantizar", enfatizó.

Al acto también asistieron, entre otros, la directora general de Seguridad y Protección ciudadana, Mónica Escobedo, y el director general del Servicio de Emergencias de Cantabria, Samuel Ruiz.