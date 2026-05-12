La huelga general en Bélgica de este martes cancela dos vuelos de Ryanair en el Seve Ballesteros

Archivo - Avión de Ryanair en el Seve Ballesteros.- Archivo
Archivo - Avión de Ryanair en el Seve Ballesteros.- Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: martes, 12 mayo 2026 10:24
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SANTANDER 12 May. (EUROPA PRESS) -

La huelga general convocada este martes por varios sindicatos en Bélgica ha provocado la cancelación de dos vuelos de Ryanair en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander.

Los vuelos afectados son el FR6057, que debía partir a las 13.00 horas de Charleroi con llegada al Seve Ballesteros a las 14.55 y, consecuentemente, también el que debía despegar desde el aeródromo cántabro a las 15.25 hacia el aeropuerto belga, el FR6058, según informa Ryanair en su página web.

Todos los vuelos en el aeropuerto de Charleroi han sido cancelados por la huelga.

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