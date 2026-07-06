Se hunde en Ribeira (La Coruña) un barco "en desuso" de Laredo que obliga a barreras anticontaminación

Se trata del María Estefanía
LA CORUÑA/SANTANDER, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
El barco de palangre 'María Estefanía', con base en el puerto cántabro de Laredo, se ha hundido esta noche en la dársena de Ribeira (La Coruña) y ha obligado a Guardacostas de Galicia a desplegar barreras anticontaminación.
Según la información facilitada por el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, se recibió un aviso alrededor de las 08.30 horas de este lunes, día 6, de que una embarcación -- de 16,63 metros de eslora y base en Laredo (Cantabria) --, "que estaba en desuso", se había "hundido durante la noche".
"No había personas afectadas y no mencionaron si había algún tipo de vertido en el entorno", han expuesto para añadir que "parece una cuestión de retirada de embarcación".
A este respecto, el servicio de Gardacostas de Galicia ha movilizado un barco para "observar la zona y de forma preventiva instalar unas barreras". "No confirmaron que hubiese ningún tipo de vertido de momento", han reiterado las mismas fuentes.
Por su parte, la Consellería do Mar, que ha situado la incidencia en torno a las 07.30 horas, ha confirmado que Puertos de Galicia, en colaboración con Guardacostas, ha puesto en marcha un dispositivo de emergencia para "evitar posible contaminación, extendiendo barreras para contener posibles vertidos".
En este sentido, ha concretado que "recogieron varios trozos de madera desprendidos del casco del buque". Además, ha apuntado que ha dado aviso de dicho operativo a Policía Nacional y local, Capitanía Marítima y Protección Civil, entre otros servicios.
POSIBLE CAUSA
En cuanto a la posible causa del suceso, ha argumentado que "dada la presencia abundante de restos de madera, las primeras estimaciones indican que el material del casco pudo dilatarse por las elevadas temperaturas de los últimos días y ser causa de su hundimiento".
Puerto de Galicia, añade, ha contactado con el armador del buque, quien "es el responsable -- a través de la aseguradora -- de su reflotamiento".