Igual admite "asperezas" con Cs pero defiende que el pacto "se está cumpliendo"

La alcaldesa indica que la modificación de la OLA está "en pañales" y es "imposible" que se apruebe este año, pero sí esta legislatura

La alcaldesa de Santander, la popular Gema Igual, ha admitido que puede haber "asperezas" y "diferentes puntos de vista" con los dos concejales de Ciudadanos, pero ha defendido que el pacto de gobierno PP-Cs "se está cumpliendo, en los términos en los que en cada reunión del pacto acordamos las dos partes".

Con estas palabras, la regidora ha respondido a preguntas de los medios sobre las declaraciones del portavoz naranja y del bipartito local, Javier Ceruti, que ayer volvió a denunciar "ninguneo" e "intromisiones" del socio en sus competencias municipales.

Igual cree que "no pasa nada" por que Ceruti diga lo que le "molesta" o si "algo no le ha gustado", como ya ha sucedido en anteriores ocasiones. "No será la primera vez ni será la última", ha expresado al respecto, y para aseverar a continuación que "lo hablaremos y solucionaremos, como ha pasado hasta ahora".

En esta ocasión, las críticas del también concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación han sido, entre otras cuestiones, la modificación de la ordenanza limitadora de aparcamiento (OLA) en la ciudad, una asunto que está aún "en pañales" y que es "imposible" que esté para este verano -"no da ni tiempo" por la tramitación legal- o que incluso se apruebe este año, pero sí saldrá adelante a lo largo de la legislatura, ha indicado la alcaldesa.

En una visita a un colegio de El Sardinero en el que se han acometido obras de mejora de eficiencia energética, Igual ha recordado que en campaña electoral anunció que quería plantear una modificación de la OLA, petición que también les han trasladado "muchas" asociaciones de vecinos.

Ha agregado que en zonas periféricas con OLA "hay plazas libres" y el aparcamiento de "al lado" está "saturado", como sucede en verano en la zona de playas.

Ante esto, los servicios técnicos de la Concejalía de Protección Ciudadana están trabajando con varias posibilidades, pero el asunto "jamás ha pasado a ningún otro ámbito".

"Están en el plano técnico, dentro de una concejalía y todavía ni yo sabía eso que se está hablando o eso que ha salido (publicado) del Sardinero", ha comentado en relación a una noticia según la cual de junio a septiembre habrá que pagar OLA en esa zona de la ciudad.

"Puede haber muchas opciones pero ninguna está valorada y ninguna es verdad", ha zanjado, para insistir en que el asunto está "encima de la mesa" y se abordará de forma consensuada.

Así, una vez que finalice "el primer escalón", el de la Concejalía del ramo, pasará al siguiente, al equipo de gobierno, para hablar después con "todos" los vecinos y los grupos políticos para la aprobación provisional, información pública y aprobación definitiva.