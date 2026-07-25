Igual afirma que la cercanía es "el mayor patrimonio del municipalismo" en la comida de alcaldes de Santiago

Tradicional comida de alcaldes de Santiago - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha reivindicado este sábado el valor del municipalismo como la forma "más directa y eficaz" de servicio público y ha afirmado que "la cercanía es, probablemente, su mayor patrimonio".

Así lo ha manifestado durante la tradicional comida de alcaldes celebrada en el Gran Casino del Sardinero con motivo de las Fiestas de Santiago, un encuentro que ha reunido en la ciudad a medio centenar de representantes municipales de toda Cantabria.

Durante su intervención, Igual ha destacado que los ayuntamientos son la administración más próxima a los ciudadanos y la primera a la que recurren cuando necesitan ayuda. "Esa confianza nos obliga a actuar con responsabilidad, con rigor y con humildad", ha señalado.

Así, la regidora ha dado la bienvenida a los asistentes en una jornada que ha definido como "un espacio de conversación, no político, de cercanía y de compañerismo", y ha puesto en valor la importancia de este encuentro como "ejemplo de una forma de hacer política basada en el respeto".

En este contexto, ha incidido en que la labor de los alcaldes implica "una dedicación constante y una responsabilidad directa" sobre la vida de los vecinos. "Nuestra labor se desarrolla caminando por nuestras calles, escuchando a nuestros vecinos y dando respuesta a sus necesidades", ha afirmado.

Al respecto, Igual ha defendido que el municipalismo representa "la mejor expresión de la política útil", al traducirse en actuaciones concretas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.

También ha remarcado la importancia de la cooperación entre administraciones y ha asegurado que "ninguna puede avanzar sola" y que el trabajo conjunto permite ofrecer mejores respuestas a los retos actuales, como la vivienda, la sostenibilidad, la digitalización o el envejecimiento de la población.

Por último, ha reafirmado el compromiso de Santander como capital de Cantabria con el conjunto de los municipios de la comunidad y ha apostado por "una colaboración leal que contribuya al desarrollo equilibrado del territorio".

La alcaldesa ha agradecido la asistencia y el trabajo de todos los alcaldes, ha reconocido su dedicación y vocación de servicio y ha destacado que su labor es "uno de los pilares fundamentales de la confianza ciudadana en las instituciones".

En nota de prensa, el Ayuntamiento ha señalado que este encuentro se consolida como una cita anual que "refuerza los lazos entre municipios y pone en valor el papel del municipalismo como motor de cohesión y progreso en la comunidad autónoma".