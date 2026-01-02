Igual calcula que el recurso al contrato de basuras se resolverá en tres meses: Es otra piedra en el camino

Archivo - Varios contenedores con basura en Santander - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha admitido que el recurso presentado a la adjudicación del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de basuras de la ciudad supone "otra piedra en el camino" de este procedimiento, aunque calcula que pueda resolverse dentro de aproximadamente tres meses, el tiempo media de demora. No obstante, el plazo final dependerá del motivo del recurso y de si es algo "obvio" o "muy difícil" de solucionar.

La empresa PreZero, actual adjudicataria del contrato de emergencia y segunda clasificada en el proceso de adjudicación del nuevo, ha recurrido ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) la adjudicación a la UTE Acciona-Oxital, al parecer por cuestiones de documentación relacionadas con el plan de igualdad.

Es el único recurso presentado a este contrato, que ya no entrará en vigor a principios de 2026, tal y como se había previsto. Y es que una vez se notifique y se conozca el contenido del mismo, el Ayuntamiento tendrá que responder y después el TACRC resolverá, a favor o en contra de la adjudicación del servicio, por 253,8 millones y un plazo de diez años.

La regidora, que considera "habitual" la interposición de recursos en contratos de "de este calibre", por un importe "muy cuantioso", ha reconocido no obstante que supone "otra piedra en el camino" de la adjudicación del servicio, aunque -ha valorado- "cada vez estamos más cerca de tener un nuevo contrato".

En este sentido ha indicado que la empresa encargada del nuevo contrato comenzará a prestar el servicio "inmediatamente" después de que se pronuncie el TACRC, pues es un asunto "primoridial, urgente y prioritario" para el Ayuntamiento, así como para los trabajadores y vecinos también.

"Nadie tiene más ganas que nosotros de que se solucione (el proceso) y tengamos una empresa definitiva y bajo contrato para la recogida viaria y la limpieza de Santander", ha afirmado Igual.

Según ha explicado, una vez se firme y entre en vigor el nuevo contrato, se pondrá en marcha una auditoría de la recogida neumática y soterrada de residuos, se renovarán contenedores y se dotará de nueva maquinaria al servicio. "Eso será lo siguiente. Estaré muy feliz ese día", ha expresado para concluir su respuesta a preguntas de los periodistas, este viernes en una rueda de prensa en la que ha informado de bonificaciones de la nueva ordenanza de residuos.