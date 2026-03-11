Igual se compromete a que la memoria de las víctimas de terrorismo forme parte de la identidad democrática de Santander

Santander homenajea a las víctimas de terrorismo por el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha refirmado este miércoles el "compromiso" municipal con las víctimas del terrorismo, que "forma parte de la actitud constante y coherente de estar al lado de las víctimas", lo que para ella "significa escucharlas, respetarlas y garantizar que su memoria forme parte de la identidad democrática de nuestra ciudad".

Así lo ha defendido en el homenaje del Ayuntamiento de Santander a las víctimas de terrorismo, con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, conmemorado este 11 de marzo, cuando se cumple el XXII aniversario de los atentados del 11-M en Madrid.

La alcaldesa ha presidido este acto que ha tenido lugar en el recinto de la Península de La Magdalena, junto al monumento de Agustín Ibarrola.

Durante su intervención, la regidora ha hecho hincapié en el sentido homenaje a quienes el 11 de marzo de 2004 perdieron la vida, a quienes resultaron heridos y a quienes continúan conviviendo con las consecuencias de aquella violencia. También a las familias que "han tenido que reconstruir sus vidas tras una pérdida irreparable".

"Detrás de cada víctima hay una historia personal, un entorno afectivo, una ausencia que permanece. La memoria de esas vidas truncadas forma parte de nuestra conciencia colectiva", ha destacado.

"España conoce bien las consecuencias del terrorismo ya que, durante décadas, nuestro país sufrió distintos episodios de violencia que dejaron un rastro de dolor en muchas familias y en muchas ciudades", ha indicado. En este sentido, se ha referido a Cantabria y Santander, que "tampoco han sido ajenas a ese sufrimiento".

Además, ha abogado por que "las instituciones públicas tenemos una responsabilidad que se mantiene con el paso del tiempo. Recordar a las víctimas no es únicamente una cuestión de homenaje. Supone también sostener un compromiso permanente con la verdad, con la justicia y con el reconocimiento de quienes padecieron la violencia. La memoria constituye un deber democrático que debemos preservar entre todos".

Igual ha puesto en valor el papel "fundamental" de las asociaciones de víctimas del terrorismo ya que "gracias a su trabajo y a su perseverancia, la sociedad ha podido comprender mejor el alcance del daño causado por el terrorismo y la importancia de mantener viva la memoria de quienes lo sufrieron".

"Desde el Ayuntamiento de Santander reafirmamos hoy nuestro compromiso con las víctimas del terrorismo. Un compromiso basado en el respeto, en el reconocimiento y en el acompañamiento permanente. La memoria de las víctimas forma parte de la identidad democrática de nuestra ciudad y de nuestro país", ha subrayado.

También ha tenido un recuerdo para los seis jóvenes fallecidos en la tragedia de El Bocal: "Hoy queremos trasladar también nuestro recuerdo y nuestro afecto a sus familias y a sus amigos", ha dicho.

Por su parte, la presidenta de ASCANVITE, Silvia Gómez, ha incidido en que la memoria "no es solo mirar al pasado, es una responsabilidad hacia el futuro, es enseñar a quienes vienen detrás que la violencia nunca es el camino, que la vida humana es sagrada y que la libertad y la convivencia son bienes que debemos de proteger cada día".

En este sentido ha añadido la necesidad de recordar y "no permitir que el paso del tiempo diluya la verdad ni la justicia", para que "el recuerdo de cada víctima nos haga mejores, que su memoria nos una, que su ausencia nos impulse a defender con más fuerza que nunca una sociedad libre, plural y en paz".

El acto de homenaje se ha completado con la colocación de una corona de magnolio a los pies del monumento de Agustín Ibarrola y un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Asimismo, trompetista de la banda municipal Basilio Gomarín ha interpretado un toque de oración.

También, han acudido la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, y víctimas del terrorismo, así como autoridades civiles y militares, miembros de la Corporación municipal y responsables de instituciones y entidades económicas y sociales de Cantabria.