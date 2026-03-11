Igual confirma que Costas actuó en 2024 en la pasarela de El Bocal donde se mataron seis jóvenes

Servicios de emergencias junto a la pasarela de El Bocal que colapsó el martes 3 de marzo, causando la muerte a seis jóvenes que se encontraban sobre ella que cayeron al mar y a las rocas - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una empresa contratada por la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, intervino en 2024 en la pasarela de El Bocal que colapsó la semana pasada causando la muerte de seis jóvenes e hiriendo a la única superviviente del grupo, según ha confirmado la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP).

Sin embargo, la regidora ha asegurado desconocer el alcance de dicha actuación y si ésta solo afectó a la barandilla de la pasarela tal y como ha publicado este miércoles El Diario Montañés. "Una Administración tiene unas limitaciones, unas competencias y unas obligaciones", ha dicho la alcaldesa, que ha asegurado que "no tengo por qué fiscalizar a Costas".

Igual ha explicado que esa actuación de la Demarcación en la pasarela siniestrada tuvo lugar a raíz de una llamada vecinal a la Policía Local sobre el estado de otra infraestructura, el puente de La Maruca, tras la que agentes fueron al lugar, lo precintaron y se avisó a Costas, que, según la alcaldesa, confirmó que lo iba "a arreglar" y también que lo iban "a revisar todo".

Posteriormente desde la empresa encargada del mantenimiento se remitieron al Ayuntamiento fotografías de las infraestructuras de la senda costera en las que se había actuado, entre ellas la de El Bocal, siniestrada la semana pasada.

Con ello, Igual entiende que la empresa les dio cuenta de que lo había hecho "como para que nosotros digamos: Perfecto, incidencia terminada" y "como para que nos quedemos tranquilos".

NINGUNA QUEJA SOBRE LA PASARELA SINIESTRADA

Por otra parte, cuestionada por los periodistas, la alcaldesa ha asegurado que, por ahora, en la revisión que está realizando el Ayuntamiento --y que aún no ha concluido-- no se ha encontrado ninguna queja o advertencia vecinal previa al accidente sobre la pasarela de El Bocal (salvo la que el día antes de la tragedia hizo el 112 a la Policía Local tras la llamada del vecino que alertó del mal estado de la infraestructura y ante la que la agente que la recibió no actuó).

La alcaldesa ha precisado que aún se está revisando y si se encuentra que hubo quejas, "transparentemente lo diré".

Sí ha insistido en que "nunca tenía que haber llegado a una llamada, si hubiese habido un mantenimiento y si hubiera habido una Administración responsable". "Costas lo debe tener en perfecto estado", ha insistido.

Y es que Igual se ha preguntado: "Siendo Costas el responsable, ¿la culpa es de quien no lo tiene cuidado o de quien recibe la queja no siendo de ellos?. Vamos a poner cada cosa en su escenario", ha dicho.

La alcaldesa ha realizado estas declaraciones tras presidir en La Magdalena el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo, en el que también ha tenido un recuerdo para los fallecidos y ha deseado la "pronta recuperación" para la única superviviente.

Igual ha mandado "un abrazo de consuelo" a los familiares y amigos de las víctimas y también ha realizado un reconocimiento a los integrantes del dispositivo de rescate.