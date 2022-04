Igual dice que las declaraciones de Huergo llamando "calaña" a los socios de Sánchez son una "opinión personal"

SANTANDER, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha afirmado hoy que las declaraciones del concejal de Hacienda, Víctor Huergo, en el Pleno de este jueves, llamando "calaña" a los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, son "una opinión personal" de una persona que ha sido víctima de ETA.

Durante la sesión plenaria, Huergo, edil del Partido Popular, afirmó que en el Gobierno de España tienen "calaña auténtica y vergonzosa", llamó "asesinos" a los miembros de Bildu y defendió espiar a los independentistas --"cómo no", dijo--, asegurando que la única persona del Gobierno de España que ha demostrado "tener un par de ovarios" es la ministra de Defensa, la socialista Margarita Robles.

Cuestionada hoy por la prensa sobre estas declaraciones, Igual ha recordado que forman parte de un debate político, en este caso, en respuesta al portavoz socialista, Daniel Fernández, quien afirmó que "la calaña" que preocupa a los ciudadanos "son el señor Medina y el señor Luceño", en relación a las comisiones que han cobrado en la presunta venta irregular de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid.

Pero además, Igual ha insistido en que estas palabras son "una opinión personal" de alguien que es víctima de ETA.

En este sentido, ha recordado que hace 42 años, en el País Vasco, "a su hermano, mientras estaba comiendo con un compañero guardia civil, le acribillaron a balazos". "Con lo cual, en un debate, lo que dijo, pues efectivamente es una opinión realmente personal", ha sostenido.

Además, la alcaldesa ha opinado que estas declaraciones parten "del dolor de una persona que hace veinticinco años ha perdido a su hermano", en un día en el que "el PSOE acababa de blanquear a quienes han dado su apoyo durante todo este tiempo a los asesinos de ETA, que son los asesinos de su hermano".

Igual ha recordado que el PSOE, "con su líder a la cabeza", en alusión al presidente Pedro Sánchez, "repitió una y otra vez que no iba a pactar con Bildu. Y no solo eso, sino que ha normalizado los acuerdos con los herederos de eso. Y no solo eso, sino que se ha llegado al extremo de incluirles en una Comisión de Secretos Oficiales del Congreso".

Y en este sentido ha censurado que en la Comisión de Secretos del Congreso, que se constituyó ayer con la incorporación de ERC, Bildu, Junts y la CUP, hay partidos que no tienen "sentido de Estado"; una cuestión en la que el PSOE "vuelve a faltar a esa promesa y a aliarse con Bildu". Y "con una persona que ha sido víctima de ETA hace 42 años por ese mismo partido, ayer pasan todas estas cosas", ha valorado Igual.

Además, la alcaldesa ha defendido que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), "con la legalidad en la mano, tiene que velar por la unidad de España y cualquiera que no vele por la unidad de España puede ser objeto de actuación por el CNI".

La regidora ha realizado estas declaraciones durante su visita la calle Antonio López con motivo del final de las obras de urbanización.