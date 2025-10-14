Igual dice que necesita "más datos" del proyecto de los Campos de Sport: "No sé si va a ser un Bernabéu"

Archivo - La alcaldesa de Santander, Gema Igual, en el acto de toma de posesión - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

Asegura que no ha ido a la presentación por "prudencia" al ser algo "unilateral" del Racing y niega que haya "enfrentamiento"

SANTANDER, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha dicho que necesita "más datos" del proyecto de reforma de los Campos de Sport de El Sardinero antes de pronunciarse y que "se analizará" cuando el Racing lo registre en el Ayuntamiento.

"Seguro que va a ser maravilloso, pero yo necesito tener datos urbanísticos, económicos, geotécnicos; necesito más para poder manifestarme", ha explicado a preguntas de la prensa esta mañana, en la que el club ha presentado públicamente la iniciativa que aspira a desarrollar, de 68 millones de euros.

Tras no acudir a la presentación --que ha tenido lugar en el Centro Botín--, la alcaldesa ha aclarado que estaba invitada pero ha descartado ir por una cuestión de "prudencia". "Me parecía que ir hoy era restar protagonismo al Racing", ha afirmado.

Igual ha defendido que "cuando una autoridad va a un evento es porque avala el proyecto" y, en este caso, ha dicho que se trata de una iniciativa "unilateral" de "un particular", el Racing, que ha sido "quien lo ha encargado, quien ha pagado y a quien le corresponde presentarlo". "Si hubiese ido, me iban a preguntar qué me parece y yo no puedo decir si me parece bien si no miro las implicaciones urbanísticas, las implicaciones económicas".

En este sentido, ha explicado que "se ha dicho" que podía convertirse en un espacio multiusos y algunos vecinos ya le han mostrado su rechazo.

"A mí ya me está diciendo la gente que multiusos no, para que no pase lo mismo que en el Bernabéu, que molestan a los vecinos. Entonces, mis contestaciones tienen que ser basadas en el conocimiento. No sé si va a ser un Bernabéu o no. No sé si es sobre el campo o sobre más. No sé qué prisa hay o qué urgencia hay, por qué tiene que ser ahora", ha sentenciado.

No obstante, ha mostrado "total compromiso con el Racing, con el equipo y con los racinguistas", ha aplaudido "que tengan la iniciativa de proponer cosas para la ciudad" y ha insistido: "no estoy contestando ni sí ni no".

NIEGA "MALA RELACIÓN"

Igual entiende que "donde un equipo va bien, se quieren tener las mejores instalaciones", y ha desmentido "que haya una mala relación con el Racing". "Aunque muchos se empeñen y parece que tienen intereses en que el Racing y el Ayuntamiento no se lleven bien, no es así", ha recalcado.

Por último, la regidora ha recordado el Ayuntamiento tiene comprometidos 1,7 millones de euros en contratación para licitar la obra de la cubierta y "hay encargado" un proyecto de ejecución por 1,6 millones para solucionar la accesibilidad. "Eso es mi compromiso actual con el Racing, firme para que tengan el mejor estadio", ha sentenciado.

Este martes se ha sabido que el Racing presentará "de manera inmediata" el proyecto en el Registro Municipal, algo que Igual ha aclarado que no había ocurrido y que por ello el Consistorio no había podido responder a la consulta del Grupo Municipal Socialista, que pidió la documentación del proyecto.