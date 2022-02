Igual no cree que peligre la recaudación municipal desde 2003 porque hay sentencias que avalan al Ayuntamiento

El Ayuntamiento ha comenzado a trabajar en la constitución del TEAM

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), no cree que peligre la recaudación municipal desde 2003 porque el Ayuntamiento no haya constituido el Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM) --en cuya creación ha comenzado a trabajar-- porque hay sentencias, tanto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) como del Tribunal Supremo, que avalan la actuación municipal.

La regidora se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre una noticia que ha calificado de "preocupante", publicada hoy por El Diario Montañés, según la cual la recaudación municipal desde 2003 podría estar en peligro porque el Ayuntamiento no ha constituido el TEAM, cuya creación se contempla en el Reglamento Orgánico de Funcionamiento (ROF) aprobado ese año, y lo que podría suponer una indefensión jurídica de los santanderinos.

Una constitución en la que se ha comenzado a trabajar ahora y que no se ha hecho hasta el momento, ha explicado Igual, porque no se ha visto la "urgencia" de hacerlo, ya que se considera que "no hay indefensión para los santanderinos", y por el coste económico que supondría.

Igual ha explicado que, además de que "la ley no daba un plazo" para la creación del tribunal, no se ha constituido porque "no se ha sentido la necesidad" porque, sin tenerlo, "no se creaba ninguna indefensión para los santanderinos porque tenían otros mecanismos sustitutivos, como el recurso de reposición" y porque supondría un coste económico "para algo que ya se está haciendo de manera interna".

Pero sobre todo, no se ha creado porque "estaba santificado" por tribunales, el TSJC y por el Tribunal Supremo, que en sus sentencias indicaban que había que crear el TEAM, "pero que no teniéndolo, no hay indefensión porque hay otros mecanismos", ha relatado la alcaldesa.

"Si los juzgados dicen eso en sentencias varias, el TSCJ y el Supremo también, el Ayuntamiento no ha sentido la urgencia de hacerlo, ya que hay otros mecanismos para que no se cree indefensión en los santanderinos y además es un gasto económico", ha resumido.

En este sentido, ha informado que el 23 de diciembre, el Ayuntamiento

recibió una sentencia no firme de un juzgado de Santander "que no estaba de acuerdo con el resto de los juzgados, con el TSJC ni con el Supremo", por lo que ha sido la propia administración local la que ha planteado un recurso al Supremo, que lo ha admitido a trámite el 20 de enero.

La sentencia, que se refiere al embargo de un vehículo, es "la única que va en contra del resto de los jueces", ha subrayado la alcaldesa.

Igual ha explicado que después de estos hechos, el Ayuntamiento está trabajando para constituir el TEAM, "porque hasta ese momento no teníamos la urgencia y estaba el aval de todas las sentencias".

De este modo, hay dos vías de trabajo abiertas en este momento, que son constituir el tribunal y esperar la respuesta del Supremo sobre "una única sentencia de un particular", ha incidido.

A la pregunta de si las cuentas municipales estarían en riesgo, la alcaldesa ha respondido que "no".

Y al respecto, ha explicado que desde 2003 se han producido reclamaciones y "cada vez que había sentencias nos decían: hay que hacerle (el TEAM) --nunca nos han dado un plazo--, que lo sabíamos, pero no se está creando ninguna indefensión porque existe el recurso de reposición; a la gente se le atiende y se le resuelven sus recursos".

El TEAM estará formado por un mínimo de tres personas --un presidente y dos vocales-- y su creación se llevará al Pleno, pero Igual ha advertido que no es "fácil que una persona de reconocido prestigio en Derecho Administrativo quiera venir cada 15 días a decidir sobre multas del Ayuntamiento". Además, ha reconocido que le gustaría que ese dinero "estuviese para obras, para programas y para rebajar impuestos".

CIUDADANOS

Por otra parte, también a preguntas de la prensa sobre el mismo asunto, el portavoz del equipo de Gobierno y de Ciudadanos, Javier Ceruti, no ha querido pronunciarse hasta no tener la documentación pero ha dicho que espera "por el bien del Ayuntamiento" que no haya un "problema grave" para la financiación municipal.