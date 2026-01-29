Igual urge a Pelayo a anunciar los cursos de verano y pide al Estado más recursos para la UIMP

Angel Pelayo y Gema Igual - AYUNTAMIENTO

SANTANDER, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha recibido este jueves en el Ayuntamiento al nuevo rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Ángel Pelayo González-Torre, al que ha urgido a anunciar "lo antes posible" los cursos de la institución este próximo verano en la ciudad. En este sentido, ha asegurado que, aunque la programación "va con retraso", el Consistorio "programará sus cursos como todos los años".

Además, en el primer encuentro institucional tras su toma de posesión al frente de la entidad académica, Igual ha insistido con Pelayo en la necesidad de que el Gobierno central incremente los recursos destinados a la UIMP para potenciar su actividad y reforzar su posicionamiento.

La reunión, en la que también ha estado presente la concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha servido para desearle "un buen mandato" y trasladarle "el apoyo, la máxima lealtad y la colaboración" del Ayuntamiento.

Asimismo, la regidora ha incidido en la importancia de trabajar de forma "conjunta" en beneficio de una institución "clave para la ciudad".

Además, ha reiterado su apoyo a la UIMP y ha expresado la "plena disposición municipal para seguir reforzando la cooperación entre ambas entidades", además de destacar la importancia de la institución académica como "motor cultural" de la ciudad.

A través de un comunicado, la alcaldesa se ha mostrado convencida "del espíritu de entendimiento y colaboración" que guiará el trabajo conjunto de ambas instituciones, y ha destacado que, ambos, durante sus respectivas trayectorias, ya han "compartido líneas de cooperación".

En este sentido, Igual se ha referido a su etapa como concejala responsable del Palacio de La Magdalena, donde se desarrollan los cursos de verano, periodo en el que Ángel Pelayo ostentaba el cargo de vicerrector de la UIMP.

"Ambos conocemos la importancia que representa la colaboración entre instituciones para que los proyectos lleguen a buen puerto, y, por ello, no tengo duda alguna de que el buen entendimiento, tanto personal, como institucional nos va a acompañar en esta nueva etapa de la UIMP", ha añadido la alcaldesa.

Igual ha puesto en valor el papel de la UIMP como "motor económico y turístico", además de su "relevancia como punto de encuentro del conocimiento, la reflexión y el intercambio intelectual".

Finalmente, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno central incremente los recursos económicos destinados a la UIMP, con el fin de "potenciar su actividad académica y reforzar su posicionamiento como institución de referencia en el ámbito educativo y cultural".