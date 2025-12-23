El IMD aprueba ayudas de 350.000 euros para la promoción y el fomento del deporte en Santander

Reunión del IMD - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Santander ha aprobado en sesión extraordinaria la concesión de ayudas por un importe total de 349.201 euros destinadas a la promoción y el fomento del deporte en la ciudad.

Así lo ha informado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, tras la reunión celebrada en el Ayuntamiento, en la que también se han aprobado distintos convenios de colaboración con clubes, federaciones y entidades deportivas.

La alcaldesa ha explicado que estas ayudas corresponden a la convocatoria municipal de subvenciones para actividades de promoción y fomento del deporte del 2025, cuyo objetivo es apoyar el trabajo que desarrollan clubes y entidades deportivas de la ciudad y facilitar la organización de actividades y eventos a lo largo del año.

Según ha detallado, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y tras el proceso de valoración técnica, el IMD ha tramitado un total de 116 solicitudes, distribuidas entre las distintas modalidades previstas en la convocatoria.

Del presupuesto total consignado, que ascendía a 350.000 euros, se han concedido ayudas por un importe global de 349.201 euros, con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Instituto Municipal de Deportes.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Durante la sesión extraordinaria, el Consejo Rector ha aprobado asimismo varios convenios de colaboración con entidades deportivas para la organización de eventos y la participación en competiciones oficiales celebradas a lo largo de 2025.

Entre ellos, se encuentra el convenio con la Fundación Recuperación Materiales Diversos para la organización de la IV edición del Torneo de Ajedrez Escolar 'Pequeños Gigantes', celebrado en la Plaza del Ayuntamiento y dirigido a escolares de Educación Primaria.

También se ha aprobado el convenio con el Club Deportivo Básico Salcedo Ajedrez para la celebración del Festival de Ajedrez 'Robin-Chess, la Leyenda Continúa', desarrollado en el Palacio de Deportes y orientado a jóvenes ajedrecistas y aficionado.

En el ámbito de las competiciones nacionales, el Consejo ha dado luz verde al convenio con la Federación Cántabra de Hockey para la organización del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-18 de hockey hierba, celebrado en el Complejo Municipal Deportivo Ruth Beitia.

Asimismo, se ha aprobado el convenio con el Club Deportivo Básico Real Sociedad de Tenis de La Magdalena para la participación de sus equipos masculino y femenino en el Campeonato de División de Honor A de Hockey Hierba durante la temporada 2024-2025. Este acuerdo contribuye a reforzar la presencia del hockey santanderino en la máxima categoría nacional.

Otro de los convenios aprobados ha sido el suscrito con el Club Deportivo Elemental Becedo Santander para su participación en la Competición Oficial de Tercera División FEB de baloncesto durante la temporada 2024-2025.

El Consejo Rector ha aprobado igualmente el convenio con el Club Deportivo Elemental Cristian López Herrero Tribu's para la organización de la XVIII edición del Rally Blendio Memorial Cristian López Herrero Trofeo Cantabria Deporte 2025, una prueba consolidada del automovilismo cántabro y nacional, que ha generado "un importante impacto económico en la ciudad", ha destacado el Consistorio en nota de prensa.

La regidora ha subrayado que todos estos acuerdos "refuerzan el compromiso del Ayuntamiento con el deporte, tanto en su vertiente base como competitiva, y con el apoyo a clubes, entidades y eventos que contribuyen a dinamizar la ciudad y a fomentar hábitos de vida saludables".

Por último, ha señalado que el Consistorio, a través del IMD, "continuará trabajando para respaldar al tejido deportivo local y garantizar una gestión rigurosa y eficaz de los recursos públicos destinados al deporte".