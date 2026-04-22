Inaugurados los jardines y el área recreativa del CAD de Santander

La Consejera De Inclusión Social, Juventud, Familias E Igualdad, Begoña Gómez Del Río, Asiste A La Inauguración De Los Jardines Del CAD - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha inaugurado este miércoles los jardines y el área recreativa del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Santander, un espacio de ocio destinado a los cerca de 200 usuarios del centro que busca ser "un espacio de encuentro accesible y que facilite momentos compartidos entre los mayores".

Gómez del Río se ha referido así a la reforma integral que se ha ejecutado en este espacio, cuyos trabajos han durado unos cuatro meses y han supuesto un coste aproximado de 350.000 euros.

La actuación se integra en las obras que está ejecutando la Consejería para seguir adecuando las instalaciones de los mayores, "para que centren la atención en la persona", ha señalado.

Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de los usuarios, y a la precisa ubicación del centro, se ha diseñado un lugar que presta especial atención a los espacios de sombra y la protección a los vientos. "Es un sitio muy importante para sus usuarios, dado que es su pulmón, su lugar de recreo y de encuentro", ha señalado, apuntando que estudios demuestran que la exposición a la naturaleza, "así como el disfrutar del crecimiento de las plantas y de las flores, es terapéutico y previene muchas dolencias".

Durante la inauguración, la consejera de Inclusión Social, que ha estado acompañada de la directora del ICASS, Carmen Arce; de la directora del CAD de Santander, Nuria Galindo y del paisajista responsable de la obra, David Añíbarro, ha agradecido la labor de los profesionales del centro por "hacer familia".

David Añíbarro, paisajista responsable de la obra, ha sido el encargado de describir los trabajos realizados, que buscaban unir el conjunto del edificio con el espacio exterior. Así, uno de sus retos ha sido convertir toda la zona próxima al porche en una gran terraza, mediante toldos y una pérgola motorizada, con unas zonas de cortavientos, que permite disfrutar del jardín, en especial a las personas con poca movilidad.

Por otro lado, los caminos eran muy rectos y contaban con pendientes pronunciadas. En el diseño recién inaugurado van "un poco en zigzag, creando diferentes capas y planos", ha explicado Añíbarro. Estos recorridos cuentan también con árboles, iluminación y mobiliario.

En cuanto a las especies de plantas, se ha apostado porque exista estacionalidad, con floraciones en las diferentes estaciones.