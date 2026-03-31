Incautan un cuchillo y hachís a un joven que conducía sin cinturón ni carné por Santander

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha incautado este lunes un cuchillo de sierra y varios trozos de hachís a un hombre de 29 años que conducía un coche sin el cinturón de seguridad abrochado y sin carné por la calle Inés Diego del Noval de la ciudad.

Los hechos ocurrieron a las 11.50 horas, cuando agentes del Cuerpo solicitaron la documentación a este conductor que momentos antes fue visto circulando por dicha vía sin el cinturón. Una vez identificado, los policías comprobaron que carecía del permiso de conducir, que no había obtenido nunca.

Por ello, instruyeron diligencias al juzgado contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial.

Durante la actuación, le incautaron varios trozos de una sustancia, supuestamente hachís, y un cuchillo de sierra, por lo que también instruyeron actas de intervención-denuncia.

FALSEDAD DOCUMENTAL EN LA ITV

Por otro lado, agentes del Cuerpo santanderino instruyeron diligencias judiciales contra otro conductor de 26 años por un supuesto delito de falsedad documental, al circular con una furgoneta que llevaba una pegatina de la ITV que no se correspondía con este vehículo, que fue denunciado por tener la ITV caducada.

Los hechos ocurrieron a las 10.00 horas del lunes en la Calle Río Danubio de la capital cántabra, donde los policías solicitaron la documentación al conductor de la furgoneta, quien momentos antes fue interceptado porque el vehículo presentaba varios defectos visibles.

Una vez identificado, comprobaron que llevaba colocada en el parabrisas una pegatina de la ITV que no se correspondía con el vehículo que conducía, ya que la tenía caducada desde el día 1 de marzo de 2026 y la caducidad de la pegatina era de noviembre de 2027. La furgoneta fue retirada por una grúa urbana al depósito municipal de Ojáiz.