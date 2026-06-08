Se incendia un barco en el Puerto Deportivo de Marina del Cantábrico

Incendio en un barco en el Puerto Deportivo de Marina del Cantábrico, en Camargo - BOMBEROS DE SANTANDER

CAMARGO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un barco se ha incendiado esta noche cuando se encontraba atracado en un pantalán del Puerto Deportivo de Marina del Cantábrico, en el municipio de Camargo.

Al lugar acudieron los Bomberos de Camargo y de Santander para extinguir el incendio.

Los efectivos de la capital cántabra desplazaron una cisterna para aportar suministro de agua a los Bomberos de Camargo para poder sofocar el fuego en esta embarcación.