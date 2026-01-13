Se incendia en Santander una cocina en la calle José Hierro y varios contenedores en Daoiz y Velarde

Cocina incendiada - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Santander extinguieron anoche el incendio en la cocina de una vivienda de la calle José Hierro y de varios contenedores en Daoiz y Velarde, un fuego que también afectó a la fachada de un inmueble anexo y a una señal de tráfico.

Al incendio de la cocina, los Bomberos desplazaron un autotanque con seis bomberos, que extinguieron el fuego, ventilaron el inmueble y lo revisaron con una cámara térmica.

En Daoiz y Velarde, el incendio se produjo poco antes de las 22.00 horas y se inició en los contenedores y afectó también a la citada señal de tráfico y a la fachada próxima.

La Policía Local dio cobertura a los bomberos municipales durante las labores de extinción.