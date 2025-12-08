El incendio de una chimenea daña una vivienda de Val de San Vicente, pero no deja heridos

Bomberos del Gobierno de Cantabria en la vivienda afectada por el fuego de una chimenea - 112 CANTABRIA

SANTANDER 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una vivienda de Val de San Vicente ha sufrido este domingo daños al incendiarse su chimenea, si bien no se ha registrado ningún herido en el suceso.

Bomberos del Gobierno de Cantabria han acudido al lugar a extinguir el fuego, que ha provocado daños en el bajo techado, y evitar así su propagación por la cubierta de la vivienda.

Tras extinguir el fuego, los bomberos han revisado la vivienda con una cámara térmica, ha informado el 112 en sus redes sociales.