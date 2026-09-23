Un incendio en un garaje de Parbayón esta noche obliga a desalojar a 22 familias

Un incendio en un garaje de Parbayón obliga a desalojar a 22 familias - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado anoche en un garaje subterráneo de una comunidad de la localidad de Parbayón, en el municipio de Piélagos, ha obligado a desalojar a 22 familias de sus viviendas durante los trabajos de extinción, si bien no se han producido heridos.

Además, los vecinos pudieron regresar a sus casas de madrugada, una vez sofocado el fuego, que ha afectado a cuatro vehículos.

El incendio ha sido combatido, inicialmente, por los bomberos de Camargo, a los que, sobre las 21.23 horas y a petición del Centro de Atención a Emergencias del Gobierno de Cantabria, han apoyado los de Santander, que acudieron con diez efectivos y dos camiones.

El 112 también ha movilizado para atender el suceso al servicio de emergencias sanitarias 061, la Policía Local y la Guardia Civil.