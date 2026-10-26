Un incendio obliga a desalojar la Facultad de Ciencias de la UC

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SANTANDER 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio registrado esta mañana en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria (UC), en Santander, ha obligado a desalojar parte del edificio, han informado fuentes del 112 y de la institución académica.

El fuego, que parecía "más aparatoso de lo que ha sido", se ha originado sobre las 12.30 horas en un despacho, concretamente en una regleta que estaba sobre un armario y que se ha quemado parcialmente, mientras que el resto de la dependencia ha quedado "intacto".

Tras recibir el aviso, el Servicio de Emergencias Cantabria movilizó a Bomberos de Santander, Policía Local, Policía Nacional y 061, y la UC aplicó el correspondiente protocolo. Así, por motivos de seguridad, se empezó a evacuar el edificio, extremo que no hizo falta llevar a cabo en la totalidad del mismo.

Desde la Universidad han indicado a Europa Press que el protocolo se ha aplicado "muy rápido y muy bien" y que no ha sido preciso evacuar todo el edificio al tratarse de un incendio "muy localizado y pequeño" que "se ha atajado muy rápido".