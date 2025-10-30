Industria celebra este jueves el evento Xtela Connect para impulsar la interacción entre empresas y startups

SANTANDER 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Innovación celebra este jueves, 30 de octubre, de 16 a 19 horas, en el Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN), una nueva edición de Xtela Connect para fomentar la interacción entre empresas cántabras y startups especializadas en nuevas tecnologías disruptivas.

El acto se celebrará en el Edificio Bisalia del PCTCAN y ofrecerá a los participantes la oportunidad de descubrir soluciones tecnológicas innovadoras desarrolladas por startups especializadas en distintos ámbitos de la transformación digital.

El programa se centrará en tres actividades: mesas redondas temáticas, reuniones bilaterales y zona de networking libre para interactuar.

En horario de mañana y también en el Edificio Bisalia, el Programa Xtela celebra la segunda jornada formativa dirigida a las startups que participan en la presente edición. Contará con retransmisión por streaming privado para aquellas startups que no puedan desplazarse a Santander.