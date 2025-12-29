Industria concede ayudas a 108 empresas para planes de promoción comercial internacional por valor de 2 millones - SODERCAN

SANTANDER 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha concedido ayudas por un importe superior a los dos millones de euros a 108 empresas de la región para apoyarlas en la ejecución de sus planes de promoción comercial internacional, en los que han invertido más de 4,5 millones de euros.

El objetivo de esta línea de ayudas de concurrencia competitiva es favorecer la internacionalización del tejido empresarial y la promoción nacional e internacional de los productos y servicios de Cantabria a través del apoyo de acciones para la prospección de nuevos mercados y el establecimiento de contactos con potenciales clientes, empresas proveedoras, socios, importadores, distribuidores y otras empresas de fuera de Cantabria.

El consejero del área, Eduardo Arasti, ha destacado en nota de prensa "el buen resultado" de la convocatoria y ha mostrado su satisfacción por el esfuerzo inversor de las empresas cántabras para ganar competitividad a través del acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales, así como por "la confianza que demuestran en las acciones de apoyo a la internacionalización de SODERCAN".

La convocatoria de ayudas para planes de promoción comercial forma parte del I Plan de Internacionalización de Cantabria. Abarca acciones realizadas del 11 de octubre de 2024 al 10 de octubre de 2025, y establece una intensidad máxima de hasta el 70 por ciento del presupuesto total elegible, con un máximo de 50.000 euros por empresa.

Para optar a esta convocatoria, los planes de promoción comercial deben tener un presupuesto mínimo elegible de 3.000 euros.

Las actuaciones deben referirse a la promoción de productos y servicios propios de la beneficiaria y de su centro de trabajo en Cantabria, y formar parte del plan de promoción comercial que haya diseñado de acuerdo con las siguientes líneas: la participación en ferias, congresos, encuentros empresariales, foros especializados y organización de eventos promocionales o promoción en punto de venta con expositor propio, celebrados fuera de Cantabria; y visitas a ferias, congresos, encuentros empresariales, foros especializados del sector al que pertenece la empresa solicitante que se realicen fuera de Cantabria, así como viajes comerciales, misiones comerciales y misiones inversas internacionales.

También se incluyen los gastos de prospección, promoción comercial y formación especializada de carácter internacional; y las homologaciones, registro de marcas y propiedad industrial de productos y/o servicios que se fabriquen en Cantabria, que sean titularidad de la beneficiaria, y se justifique debidamente su importancia para el acceso a mercados/clientes nacionales e internacionales, etcétera.