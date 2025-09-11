Industria presenta su programa de formación en IA aplicada a áreas de negocio diseñado por SODERCAN

El consejero Eduardo Arasti presenta el programa de formación en IA aplicada a áreas de negocio diseñado por SODERCAN para emprendedores y empresas innovadoras - GOBIERNO DE CANTABRIA

El Gobierno cántabro impulsa la Inteligencia Artificial como motor de transformación empresarial

SANTANDER, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Innovación, Eduardo Arasti, ha inaugurado este jueves la jornada 'Inteligencia Artificial: Transformación del talento en el ecosistema empresarial cántabro', en la que ha destacado el papel estratégico de la IA en la modernización y transformación del tejido productivo regional.

El encuentro, organizado por SODERCAN (www.sodercan.es), ha reunido en el Edificio Bisalia del PCTCAN a empresas, emprendedores y profesionales para debatir y reflexionar junto a expertos sobre el impacto de la IA en la competitividad, el talento y la innovación.

Durante la jornada se ha presentado oficialmente el programa de formación en IA generativa con especializaciones en áreas de negocio y certificación AI-900 que SODERCAN pondrá en marcha el próximo mes de octubre, y que ya tiene abierto el periodo de inscripción.

Tanto la jornada como el programa de formación en IA forman parte de la I Agenda Digital de Cantabria y del proyecto TECH FABLAB, en el que SODERCAN participa por parte del Gobierno de Cantabria, en el marco del programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

En su intervención, Arasti ha destacado que "nos encontramos en un momento decisivo" en el que la transformación digital "ya no es una opción sino una necesidad estratégica". Dentro de esa transformación, la Inteligencia Artificial ocupa un papel protagonista, ya que "está revolucionando la forma en que trabajamos, producimos y competimos", desde la automatización de procesos hasta la personalización de servicios, ha señalado.

Al respecto, ha afirmado que las empresas cántabras tienen ante sí una oportunidad única: incorporar la Inteligencia Artificial para ganar eficiencia, mejorar la toma de decisiones y abrir nuevas líneas de negocio.

"Sabemos que esta transición requiere acompañamiento, formación y visión estratégica. Por eso, desde el Gobierno de Cantabria hemos puesto en marcha una Agenda Digital ambiciosa", que moviliza cerca de 400 millones de euros hasta 2028, con varios hitos ya en marcha como el Centro de Ciberseguridad, el Programa de Hibridación en Competencias Digitales, que introduce una formación avanzada paralela a los grados universitarios, o la incorporación de títulos propios en la Universidad de Cantabria en una especialidad en auge como son los videojuegos.

PONENTES DE PRIMER NIVEL

La jornada ha contado con la participación de ponentes de primer nivel, como Miguel Ángel Cervera (Microsoft Western Europe), José Manuel Gómez-Zorrilla y Yolanda López (Windup Estrategias), y Fer Berdugo (Microsoft), quienes han abordado el impacto de la IA en la competitividad empresarial, los nuevos perfiles laborales y el papel del talento humano en la transformación tecnológica.

Cervera, con la ponencia 'La Inteligencia Artificial como motor de competitividad empresarial', ofreció una visión estratégica de cómo la IA está transformando la economía y puede ser una ventaja competitiva real para las empresas.

José Manuel Gómez-Zorrilla, en 'Primeros pasos para introducir la IA en tu pyme', presentó una guía práctica para que las pequeñas y medianas empresas comiencen a aplicar IA sin grandes inversiones ni conocimientos técnicos avanzados; y Yolanda López, con la ponencia 'Los nuevos perfiles laborales en la era de la IA', analizó cómo la Inteligencia Artificial está cambiando el mundo del trabajo y la necesidad de anticiparse formando y atrayendo talento digital.

Finalmente, Fer Berdugo, en 'El profesional aumentado: 6 habilidades humanas para multiplicar tu impacto con IA', puso el foco en las personas y explicó cómo la IA puede actuar como amplificador de las capacidades humanas para potenciar productividad e impacto. Clausuró el director general de Innovación, Javier Puente.

FORMACIÓN EN IA EMPRESARIAL

La jornada incluyó la presentación del nuevo programa formativo de SODERCAN en IA generativa. Este curso gratuito capacita para obtener la certificación oficial AI-900 de Microsoft Azure,+ y ofrece formación práctica en herramientas como Copilot, Pika, Dall·E, Bing, Suno, Runway y HeyGen, aplicadas a áreas de negocio como marketing, empleabilidad, productividad y dirección empresarial.

El programa está dirigido a nuevas empresas innovadoras y autónomos cántabros activos a partir de 2017 y busca acelerar la implantación de la IA en el ecosistema empresarial regional, fomentar el talento especializado y promover la colaboración público-privada.

La formación se desarrollará durante tres meses en formato online, con una duración de 57 horas en horario de tarde y un total de 30 plazas. El plazo de solicitud estará abierto hasta el 22 de septiembre, a través del Gestor de ayudas de SODERCAN.