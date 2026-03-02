A información pública las expropiaciones en nueve municipios para la renovación de la vía entre Santander y Cabezón

Archivo - Vías del tren en Cantabria - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

SANTANDER 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha publicado este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, el proyecto de renovación integral de la vía entre Santander y Cabezón de la Sal, de la línea Santander-Oviedo, que afecta a nueve municipios.

El listado de afectados por expropiaciones, en los municipios de Cabezón de la Sal, Alfoz de Lloredo, Reocín, Torrelavega, Polanco, Miengo, Piélagos, Santa Cruz de Bezana y Santander, se puede consultar en el BOE.

De este modo, se abre un período de información pública de quince días hábiles, a partir de este martes 3 de marzo, sobre la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras para que cualquier persona pueda aportar por escrito datos para rectificar posibles errores de la relación que se publica en el anuncio u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.

La documentación de expropiaciones se puede examinar, en días y horas hábiles de oficina, en el área de Fomento de la Delegación del Gobierno en Cantabria (calle Vargas, 53), en las oficinas de la Subdirección de Operaciones Norte (Plaza de las Estaciones s/n, Estación FEVE-RENFE), en los ayuntamientos afectados y en información pública del Portal de Transparencia de la web de Adif (www.adif.es).

Asimismo, para la presentación de las alegaciones se podrá emplear el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado o de la Sede electrónica de Adif a través de los siguientes enlaces: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do; y https://sede.adif.gob.es/opencms/system/modules/ sede/index