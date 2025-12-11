Las infracciones penales se reducen un 6% en Los Corrales de Buelna hasta septiembre

Junta Local. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las infracciones penales se han reducido un 6 por ciento en Los Corrales de Buelna de enero a septiembre en comparación con el mismo periodo de 2024, una disminución que se debe principalmente a la caída del 22,7 por ciento de la ciberdelincuencia.

Así lo ha detallado este jueves el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, en la Junta Local de Seguridad que ha presidido junto al alcalde de Los Corrales de Buelna, Julio Arranz, y en la que ha participado también el jefe de la Guardia Civil, el teniente coronel Julio Postigo, junto a otros mandos del cuerpo y representantes de la Policía Local.

Casares ha indicado que, en los primeros nueve meses de 2025, la criminalidad convencional se mantiene estable en el municipio aunque se observa una tendencia de descenso en las infracciones penales en los últimos años.

Además, en la Junta Local de Seguridad se han analizado los datos del Sistema VioGén, en el que constan 34 casos activos en el municipio y de cuyo seguimiento se encargan tanto la Guardia Civil como la Policía Local, ha indicado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

HOMENAJE A LA BANDERA DE ESPAÑA

En su visita al municipio, el delegado ha participado en el homenaje a la bandera de España organizado por el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna.

En el acto, en el que han participado escolares de los cuatro colegios del municipio, Casares les ha agradecido el interés por conocer La Constitución y lo que representa la bandera y, por tanto, la democracia de la que disfruta el país desde 1978 gracias "al camino sin retorno que empezaron vuestros abuelos".

"Hace 50 años vuestros abuelos y abuelas empezaron un camino sin retorno para pasar de ser un país sin derechos, sin libertades y que se veía en blanco y negro a ser una España de libertades, derechos y avances que se veía en colores", ha dicho a los escolares.

Casares ha reivindicado que, en las últimas cinco décadas, "se ha trabajado mucho para que hoy todos seamos iguales, tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades, sin importar el color de nuestra piel o si somos niños o niñas".

"Esa es la grandeza de la democracia, de La Constitución y de la bandera que nos ha hecho a todos iguales", ha ensalzado el representante del Estado en este acto, en el que han participado representantes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas y de Policías Locales.