La ingeniera química cántabra Inmaculada Ortiz Uribe protagonizará el cupón de la ONCE del sábado 21

Presentación del cupón - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ingeniería química cántabra y catedrática de la Universidad de Cantabria (UC) Inmaculada Ortiz Uribe será la protagonista del cupón de la ONCE del sábado 21 de marzo, perteneciente a la serie 'Mujeres con Ciencia', que la organización realiza en colaboración con la Real Academia de Ciencias de España. En total, cinco millones de cupones llevarán su imagen por toda España.

Un homenaje a nivel nacional que incluye un total de 18 cupones dedicados a investigadoras de referencia del ámbito académico y científico español con el fin de visibilizar y reconocer la contribución de las mujeres a la ciencia y a la investigación.

La inclusión de Ortiz Uribe supone un reconocimiento a su trayectoria científica, referente internacional en el campo de la ingeniería química y la sostenibilidad, y su contribución al conocimiento en estos ámbitos.

Tras recibir un cupón simbólico como homenaje, la catedrática de la UC ha afirmado que formar parte de esta iniciativa "es un honor y una gran responsabilidad" porque, en su opinión, "representa una oportunidad para contribuir a dar visibilidad al trabajo de tantas mujeres que desde distintos ámbitos del conocimiento dedican su vida a la investigación, a la innovación y al avance de la sociedad".

"La ciencia es una herramienta poderosa para comprender el mundo inmejorable y el conocimiento debe ir acompañado de valores como la igualdad, la inclusión y la solidaridad", ha defendido y ha puesto en valor la labor de la ONCE a la hora de visibilizar la ciencia y el compromiso social.

Esta edición del cupón ha sido presentada este lunes por el delegado de la ONCE en Cantabria, Óscar Pérez López, y el consejero de Industria, Eduardo Arasti, acompañados del presidente del Consejo Territorial de la entidad en la región, Sergio Olavarría, y Antonio Cendrero, de la Real Academia de Ciencias.

Arasti ha destacado la importancia de esta iniciativa para visibilizar valores y ha reafirmado la apuesta del Gobierno de Cantabria por la investigación, para lo que ha señalado que se ha duplicado la inversión pública en I+D+i --pasando de 38 millones en 2023 a 79 millones en 2025-- y ha asegurado que subirá un 18% más.

Por su parte, el delegado de la ONCE en Cantabria se ha mostrado partidario de impulsar la investigación y de apoyar el papel de la mujer para que tenga las mismas oportunidades que los hombres, así como para que "el futuro del mañana sea un futuro mejor".

Este homenaje de la ONCE en la serie 'Mujeres con Ciencia' lo componen académicas de la Real Academia de Ciencias de España, organismo que ha facilitado su selección.

QUÍMICA Y SOSTENIBILIDAD

Ortiz Uribe es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco y completó su formación en la Universidad de Giessen (Alemania) y en el Imperial College de Londres.

Su investigación se centra en la sostenibilidad ambiental, especialmente en el tratamiento de aguas y recuperación de contaminantes.

El carácter transversal de su investigación ha permitido abordar proyectos en temáticas diversas, tales como protección de recursos naturales, fuentes renovables de energía, calidad de productos agroalimentarios o aplicaciones biomédicas.

Además, la catedrática de la UC ha participado como representante del Ministerio de Ciencia en un amplio número de comités científicos. y es miembro de la Real Academia de Ciencias desde 2021.