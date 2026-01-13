Intenta robar en un supermercado de Santander y agrede a los policías que trataban de identificarle

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido en Santander tras intentar robar alimentos en un supermercado, empujar a una empleada que intentó retenerle y agredir a los policías cuando trataban de identificarle, lesionando a uno de ellos.

Los hechos ocurrieron el lunes por la mañana. Según el relato de la Policía Local, el hombre intentó robar varios productos de alimentación en un supermercado de la calle San Fernando.

Una empleada trató de interceptarle pero, tras empujarla, el sujeto salió huyendo del establecimiento sin conseguir llevarse nada.

Fue localizado poco después por la Policía Local en otro supermercado de la calle Floranes. Allí, cuando los agentes trataban de identificar al hombre, que estaba indocumentado, reaccionó con puñetazos y patadas, por lo que fue reducido y detenido, a lo que opuso "una fuerte resistencia".

De hecho, uno de los agentes tuvo que acudir a un centro sanitario para ser asistido de las lesiones derivadas de la intervención.

Los policías instruyeron diligencias judiciales contra el detenido por un supuesto delito de atentado a agente de la autoridad.

Además, esta madrugada, un hombre de 31 años también ha sido detenido en la Plaza Numancia por el mismo delito.

Los hechos ocurrieron poco antes de la 1.30 horas, tras un altercado en un salón de juegos entre este hombre y la camarera del establecimiento y un cliente, a los que insultó.

Cuando llegaron los agentes, se negó reiteradamente a ser identificado y les lanzó también patadas y manotazos, por lo que fue reducido y detenido, oponiendo "una resistencia activa".

Además de por un presunto delito de agente a la autoridad, el hombre fue denunciado por causar desórdenes en este establecimiento, por negarse a ser identificado y por llevar varios cogollos de marihuana.

Por otra parte, un conductor de 25 años fue sorprendido en la tarde del lunes circulando con una furgoneta pese a tener el permiso suspendido, por lo que será investigado por un delito contra la seguridad vial.