El interior de Cantabria estará este viernes y sábado en amarillo por lluvias y tormentas

Archivo - Cantabria estará en aviso amarillo este viernes y sábado por lluvias y tormentas. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTANDER 1 May. (EUROPA PRESS) -

El interior de Cantabria estará este viernes, 1 de mayo, en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultada por Europa Press.

En concreto, este nivel de alerta estará vigente desde las 15.00 a las 23.00 horas en el centro de Cantabria, el valle de Villaverde y la Cantabria del Ebro.

Durante esta franja temporal se esperan precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado en una hora en la zona más oriental, así como tormentas que podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

El aviso volverá a activarse mañana, sábado 2 de mayo, entre las 14.00 y las 22.00 horas con los mismos fenómenos previstos en las mismas zonas.