Interrumpidos los trenes entre Montabliz y Pesquera por la caída de un árbol sobre la vía

Archivo - Un árbol caído sobre unas vías de tren - FERROCARRIL DE SÓLLER - Archivo

SANTANDER 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria de la línea C1 de Cercanías Cantabria se ha interrumpido entre Montabliz y Pesquera por la caída de un árbol sobre la vía. Esta incidencia afecta a los trenes que comunican Santander con Palencia, según ha informado Adif en su cuenta de la red social X.

Personal del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias está trabajando en la zona para restablecer la circulación lo antes posible.

Entre tanto, y debido a la presencia de ese obstáculo sobre los raíles, Renfe ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera (autobús) para garantizar la movilidad de los viajeros, a los que ha informado a través de su canal de WhatsApp de la supresión del tren con salida programada a las 9.57 horas de Reinosa, entre esta localidad y la de Bárcena.