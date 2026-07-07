Investigado un hombre de 70 años como autor de un incendio forestal en Valderredible

Zona de Valderredible afectada por el incendio - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en colaboración con agentes del Medio Natural de Cantabria, ha instruido diligencias, en calidad de investigado, a un hombre de 70 años como presunto autor de un incendio forestal en un monte público y parcelas privadas del municipio de Valderredible.

Se calcula que se han quemado más de seis hectáreas de matorral característico de la zona, robles y encinas, y tuvo que intervenir en la extinción una brigada de Bomberos Forestales, una autobomba y agentes del Medio Natural.

A mediados del mes de marzo, en un día que por las condiciones climatológicas estaba prohibido realizar quemas por el riesgo de incendio en la zona de Valderredible, un hombre pidió información a un agente del Medio Natural para quemar varios montones de vegetación de desbroce y linderos de parcelas. El agente le indicó la prohibición y el procedimiento para solicitar dicha quema controlada.

Poco después había en la zona una columna de humo, y el propio agente del Medio Natural comprobó que se había producido un incendio, que estaba descontrolado y que eran necesarios medios para su extinción.

En el punto donde se inició el fuego se encontraban dos personas, uno de ellos el presunto autor. La quema de maleza y rastrojos que se había descontrolado estaba en el lugar donde había pedido información para realizarla.

Tras diferentes investigaciones sobre las causas del incendio, el SEPRONA de la Guardia Civil instruyó diligencias en calidad de investigado al presunto autor de estos hechos a finales de junio.