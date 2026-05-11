Investigado por ir en patinete con auriculares, a más velocidad de la permitida y sin permiso

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SANTANDER, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander investiga a un hombre de 34 años que iba en patinete eléctrico con auriculares, a velocidad superior a la permitida y sin permiso o licencia de conducir el vehículo en cuestión.

Fue interceptado el sábado a las 12.10 horas en la rotonda de Cuatro Caminos, donde los agentes solicitaron la documentación al implicado tras observarle circulando con auriculares y a más de 25 kilómetros por hora, la máxima para vehículos de movilidad personal y, por lo tanto, sería necesario el permiso AM o superior.

Pero, una vez identificado, los policías comprobaron que carecía del mismo, que se precisa para el patinete en cuestión dadas sus características técnicas, potencia y velocidad máxima.

Así, instruyeron contra él diligencias judiciales como investigado no detenido, por un delito contra la seguridad vial, por conducir sin haber obtenido nunca el permiso o licencia necesario. El patinete fue retirado por una grúa al depósito de Ojaiz.

UN JOVEN SIN CARNÉ Y EBRIO SE DETIENE ANTES DE UN CONTROL

Por otro lado, la Policía también investiga a un conductor de 21 años que en la madrugada del sábado, a las 5.20 horas, detuvo su turismo en el carril de circulación de la calle Guevara al acercarse a un control. Los agentes le indicaron que continuaría la marcha hasta llegar a ellos y comprobaron que tenía el carné suspendido temporalmente por orden del Juzgado de lo Penal 1 de Santander.

Además, superó en más del triple la tasa de alcohol, por lo que instruyeron diligencias judiciales contra él por un supuesto delito contra la seguridad vial, por conducir bajo la influencia de bebidas, y otro por circular pese a carecer de carné. El vehículo fue retirado por una grúa a Ojaiz.

ACCIDENTE DE MOTO Y OTRAS INTERVENCIONES

En cuanto a accidentes de tráfico, el viernes resultó herida la pasajera de una moto, de 47 años, que cayó al suelo en la calle El Castro a las 9.00 horas. Fue auxiliada por agentes de Atestados y después por una ambulancia, que la trasladó al Hospital Valdecilla.

Por otro lado, a lo largo del fin de semana los agentes han puesto 74 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública, a cuatro personas de otras tantas viviendas por molestias de música y voces elevadas por la celebración de fiestas y a otros cuatro responsables de locales por los mismos motivos.

Finalmente, la Policía ha denunciado a cuatro hosteleros de diferentes zonas (Avenida del Deporte y calles Magallanes, Primero de Mayo y La Marina) por distintos motivos, como música elevada, emitirla a través de altavoces conectados a un ordenador, molestias al vecindario, no presentar licencia de apertura, incumplir sus condiciones y el horario o elementos de terraza sin autorización.