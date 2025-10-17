Investigado en Santander el conductor de una moto que superaba más de seis veces la tasa de alcohol

SANTANDER 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha investigado al conductor novel de una motocicleta que superaba en más de seis veces la tasa permitida de alcohol.

Sobre las 4.50 horas de esta madrugada, en la calle Jesús de Monasterio, los agentes solicitaron realizar la prueba de alcoholemia al conductor de una motocicleta al que habían visto circulando por esta vía a escasa velocidad, perdiendo el control del vehículo y estando a punto de caer en varias ocasiones.

La citada prueba resultó positiva, al superar en más del séxtuple la tasa permitida de alcohol para un conductor novel, por lo que instruyeron diligencias judiciales contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.