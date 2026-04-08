Investigado por usar para aparcar una tarjeta de discapacidad de su padre fallecido

Archivo - Vehículo de la Policía Local - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha investigado a un hombre de 62 años por utilizar para aparcar en un lugar reservado a personas con discapacidad la tarjeta de su padre, ya fallecido.

En un control de aparcamientos reservados para personas con discapacidad realizado este martes a las 20.00 horas en un centro comercial situado en la calle La Peseta, los agentes vieron un vehículo estacionado en uno de estos reservados con una tarjeta de discapacidad colocada en el salpicadero.

Por ello, solicitaron al conductor la tarjeta para conocer quién era el titular y comprobaron que pertenecía a su padre, que ya había fallecido, por lo que instruyeron diligencias judiciales contra él, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito de falsedad documental, concretamente por hacer uso fraudulento de la tarjeta de discapacidad de un familiar.

OTRAS INTERVENCIONES

Por otra parte, el martes por la tarde, durante varios controles en diferentes calles de la ciudad, la Policía formuló ocho denuncias por consumo de alcohol en la calle.

También fue denunciado, por infracción a la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, un hombre de 75 años que tiró residuos a la calle por la ventana de su domicilio.