Investigados dos conductores por circular sin carné y superar en más del doble la tasa de alcohol

SANTANDER 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander investiga a dos conductores, de 24 y 60 años, por conducir sin carné y por superar en más del doble la tasa permitida de alcohol, respectivamente.

En el caso del joven, el suceso tuvo lugar este viernes, minutos antes de las 20.00 horas, en la calle Los Barbajos por donde conducía un coche de forma irregular. Una vez identificado, los agentes comprobaron que le constaba una pérdida del carné dictada por la Jefatura Provincial de Tráfico de Cantabria al quedarse sin puntos.

Mientras el segundo caso ha tenido lugar esta madrugada en el Paseo de Pereda cuando los agentes solicitaron la realización de la prueba de alcoholemia al conductor de un turismo que también circulaba de forma irregular y con continuos cambios de carril sin señalizar.

El test resultó positivo en más del doble de lo permitido, por lo que los policías instruyeron las preceptivas diligencias judiciales contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial. El vehículo fue retirado por una grúa urbana al Depósito Municipal de Ojaiz.

Además, entre ayer y hoy, la Policía Local ha detectado en conductores de diferentes vehículos tres positivos en drogas -dos en THC y uno en cocaína- y dos en alcohol.