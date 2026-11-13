El IPC baja al 5,2% en Cantabria en octubre

Infografía con datos de inflación en Cantabria. - Europa Press

SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 5,2 por ciento en Cantabria en octubre en tasa interanual, 2 décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de octubre es el más bajo registrado en Cantabria desde agosto de 2026. En términos mensuales, la inflación en Cantabria aumentó un 0,6%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 4,4%.

Donde más subieron los precios en Cantabria respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 10,1% más que en octubre de 2025 (-0,6 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 8,1% más (+0,4 puntos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,9% más (-1 punto) y actividades recreativas, deporte y cultura, un 4,4% más (+0,4 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderada fueron las subidas fue en seguros y servicios financieros, un 2,1% (0 puntos respecto a la tasa del mes precedente); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 2,1% (+0,2 puntos); vestido y calzado, un 2,1% (+3,3 puntos) y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 3,1% (-0,6 puntos)

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,6% en octubre en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 4,9%.

Al finalizar octubre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Castilla y León, Castilla - La Mancha y Galicia con un 5,3%. En el lado contrario se situaron Andalucía (4,4%), Canarias (4,5%) y Aragón(4,5%).

Ceuta (+1,1%), Catalunya (+0,3%) y Asturias (+0,2%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Andalucía, Euskadi y Madrid en donde menos, con retrocesos de un 0,3%, 0,2% y 0,2%, respectivamente.

En lo que va de año, las tasas más altas de inflación las tienen Baleares (4,8%), Castilla - La Mancha (4,6) y Galicia (4,7). En el lado contrario se encuentran Canarias (3,7%), La Rioja (3,8) y Aragón (4).