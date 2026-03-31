La IV Feria del Queso Artesano de Liérganes se celebra el 11 y 12 de abril con 22 productores

Presentación cartel de la Feria del Queso de Liérganes - GOBIERNO

SANTANDER 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La IV Feria del Queso Artesano de Liérganes se celebra los próximos 11 y 12 de abril en la Plaza de los Cañones de la localidad, con 22 puestos en los que se podrán degustar y comprar distintas variedades de este producto elaboradas en la región, del que se ofrecerán pinchos por 1,5 euros

Además, la cita dispondrá de una zona de degustación dedicada, además, a bebidas cántabras como sidras, vinos o cervezas.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos, y el alcalde de Liérganes, Ángel Bordas, han presentado este martes la feria, una de las citas gastronómicas más destacadas del calendario regional.

Durante las dos jornadas del evento vecinos y visitantes podrán disfrutar de un programa que incluirá catas de queso cántabro, talleres, música en directo y actividades infantiles, además de un mercado con productores de derivados lácteos de toda la comunidad.

Susinos ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para poner en valor el "excelente" trabajo de las queserías artesanas de Cantabria y reforzar el papel del sector primario "como motor económico y social del medio rural". A su juicio, citas como esta contribuyen a difundir la calidad de los productos y a dinamizar el territorio.

Por su parte, el alcalde ha indicado que el objetivo del evento es "poner en valor el trabajo de los artesanos queseros y los productores de alimentación de Liérganes", en una comarca donde el queso "siempre ha tenido una gran tradición".

En este sentido, el regidor también ha remarcado la importancia de fomentar el consumo de producto local, y ha indicado al respecto que durante la feria los asistentes podrán disfrutar de tapas elaboradas con productos "de gran calidad" y descubrir quesos que podrán comprar en el mercado.

A la presentación de la feria y el cartel también han asistido el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio; el director de la ODECA, Juan Luis Centeno; y el organizador de la misma, Luis Del Piñal.

La feria abrirá sus puertas el sábado 11 de abril a las 11.00 horas y la programación matinal incluye un pasacalle de música tradicional cántabra, actividades infantiles y un showcooking de cocina fusión con queso de la región dirigido por el chef Fédor Quijada.

La música tendrá un papel protagonista durante la jornada con el concierto de Íntima Mora a las 13.30 horas y el de Álex Porras a las 18.30.

El domingo la actividad volverá a comenzar a las 11.00 con degustaciones de queso, conciertos de folk y actividades infantiles.

El broche final de la feria será a las 14.00 horas, con una comida popular de caricos montañeses con chorizo, una receta tradicional que servirá para despedir la IV edición de un evento que busca promocionar el queso cántabro, apoyar a los productores locales y atraer visitantes a Liérganes.