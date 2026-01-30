La IV Gala del Comercio, Industria y Hostelería de Torrelavega premia a Índole Digital como Empresa Innovadora

IV Gala Del Comercio, Industria Y Hostelería De Torrelavega - GOBIERNO DE CANTABRIA

TORRELAVEGA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La IV Gala del Comercio, Industria y Hostelería de Torrelavega, que se ha celebrado este jueves en el Teatro Municipal Concha Espina de la capital del Besaya, ha premiado a Índole Digital como Empresa Innovadora.

Junto a ella, también han sido distinguidos la óptica y relojería Manuz, en la categoría de Comercio Tradicional; el bar El Escudo en Hostelería, y la ferretería Manuel Álvarez en la categoría de Industria. También se ha reconocido a la librería Campillo, joyerías Greco-Arte, Peluquería Bohemios, y pescadería Suances.

El evento ha contado con la presencia de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ha centrado gran parte de su intervención en reivindicar "la valentía, esfuerzo y superación" del sector local de Torrelavega, al que se ha comprometido a seguir apoyando con ayudas como las destinadas a la inversión comercial -"una de las señas de identidad de esta ciudad"-, y que han permitido modernizar a un centenar de establecimientos en los dos últimos años.

Buruaga ha destacado, especialmente, la trayectoria de Índole Digital, a la que ha entregado el premio Empresa Innovadora por "exportar creatividad fuera de Cantabria en digitalización y conocimiento gracias al talento y a su arrojo para no ponerse límites", y que ha sido fundamental "aportando respuestas fiables al comercio local y a las PYME cántabras para ser más visibles, incorporar nuevos canales de comercialización y adaptarse al uso de las nuevas tecnologías".

Además, ha trasladado un mensaje de compromiso y reconocimiento a los emprendedores del sector local de Torrelavega y al conjunto de la ciudad para devolverle "la prosperidad, la ilusión y el horizonte de futuro".

En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo "va a trabajar cada día para allanar el camino a quienes emprenden, invierten y crean oportunidades", a los que ha considerado "los mejores aliados para avanzar en la transformación" de la región.

"Este Gobierno va a estar siempre a vuestro lado", ha afirmado Buruaga, que ha reconocido el mérito de quienes toman la iniciativa, asumen riesgos y abren caminos, en un contexto donde "se premia la inconsistencia, se denosta la empresa y se dice que no merece la pena trabajar".

"Yo estoy en todo lo contrario: en fomentar la cultura emprendedora, en proteger y atraer la inversión privada creadora de empleo y en ayudar a trabajar a nuestras empresas y autónomos", ha asegurado.

Un mensaje de "cercanía, confianza y compromiso de futuro" que ha extendido al conjunto de la ciudad, que "necesita un gran impulso de transformación y de cambio para recuperar el empuje que siempre la ha distinguido", ha opinado.

"Queremos una Torrelavega industrial, con un sector servicios moderno, tecnológico y con vida comercial, con una posición relevante en el transporte sostenible y en redes turísticas regionales y que retenga talento y atraiga a jóvenes", ha señalado la presidenta, que ha garantizado las inversiones en la ciudad en 2026 "a pesar del freno a los presupuestos".

Entre ellas, se ha referido a la carretera Ganzo-Duález, el conservatorio de música y danza, el proyecto de reforma y reapertura de los cines Pereda, el nuevo edificio de hospitalización de Sierrallana y la transformación del Ferial de Ganados para que sea "un activo para la Torrelavega del siglo XXI".

Unas inversiones que se suman a las que ya se han realizado en los dos aparcamientos en altura y la nueva carretera Viveda-Duález, y a las que se están ejecutando en La Lechera, el soterramiento, apoyando la transición energética de Solvay y el proyecto RIC Energy en los terrenos de Sniace y acelerando el nuevo suelo industrial en Las Excavadas y la sede del PCTCAN junto al campus universitario.

A todo ello, ha añadido la próxima construcción de 69 viviendas de alquiler a precios asequibles "para que más jóvenes y familias elijan esta ciudad para vivir".

"Desde el Gobierno nos estamos volcando aquí como nunca antes", ha asegurado Buruaga.

Junto a la presidenta, han intervenido en esta gala el presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega, Carlos Augusto Carrasco, y el alcalde de la ciudad, Javier López Estrada.

El acto ha contado también con la presencia del consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Eduardo Arasti; el director general de Comercio y Consumo, Rosendo Ruiz; la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés; la alcaldesa de Santillana del Mar, Sara Izquierdo; así como una amplia representación política de Cantabria.