La IX Feria de Bodas de Santander 'Love Day' será el día 26 y asistirán más de 30 empresas

La Feria de Bodas de Santander ‘Love Day’ se celebrará el día 26 con más de 30 empresas - AYTO DE SANTANDER

SANTANDER 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La novena edición de la Feria de Bodas de Santander 'Love Day' se celebrará en el Palacio de Exposiciones el próximo domingo, 26 de abril, con la participación de más de 30 proveedores y un amplio programa de actuaciones que dinamizará el evento.

El concejal de Turismo, Fran Arias, y la promotora del evento Diana Valcarce, de la empresa Ladelnorteeventos, han animado a las parejas y a la ciudadanía a participar en esta cita que nació del esfuerzo de un grupo de profesionales con el propósito de volver a impulsar un sector castigado por la pandemia, ha informado el Consistorio.

Arias ha señalado que la respuesta es "cada vez más positiva" y que la "gran acogida" del público en las pasadas ediciones han sido el factor "determinante" para afianzar y hacer crecer la iniciativa, que se ha convertido en el epicentro de las últimas tendencias y novedades en el ámbito de las celebraciones matrimoniales y de comunión.

La feria contará con más de 30 profesionales y proveedores de Cantabria, Asturias y País Vasco, con empresas como fincas, hoteles, catering, joyería, trajes y vestidos, decoración, fotografía, sonido e iluminación, animación, coctelería, repostería, agencias de viajes, vehículos, iluminación, zapatería, tocados y complementos, entre otros.

Se trata de las principales empresas del sector nupcial y de los grandes eventos y será una oportunidad para conocerlas, comparar servicios, descubrir tendencias, obtener asesoramiento personalizado, y aprovechar ofertas y descuentos especiales.

Love Day se caracteriza por "la cercanía y amabilidad de los proveedores, además de su empeño por crear un espacio expositivo único", ha destacado el edil.

Buscando romper con los estereotipos, el evento ofrecerá además actuaciones en directo, demostraciones originales, sorteos y sorpresas para proporcionar a los visitantes una experiencia "única".

El acceso es gratuito y abrirá el domingo 26 desde las 11.00 a las 20.00 horas. La información sobre actuaciones, horarios, sorteos y demás está disponible en la web www.ferialoveday.com .