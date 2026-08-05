Jesús Collado renueva como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UC

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UC, Jesús Collado - UC

SANTANDER, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Cantabria (UC) Jesús Collado ha tomado posesión esta mañana como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, tras renovar un cargo que desempeña desde 2022.

La rectora de la UC, Conchi López, ha presidido este acto, en la Sala Rector Jordá, y ha agradecido a Collado que continúe en una responsabilidad "vital" dentro de la estructura de la universidad.

Por su parte, Collado ha puesto en valor el equipo humano que lo acompañará durante los próximos seis años, que "combina continuidad con la incorporación de nuevos perfiles y competencias" para afrontar el "cambio profundo" que, a su juicio, atraviesa el sistema universitario español y europeo.

En este sentido, ha planteado cinco ejes de actuación, que se llevarán a cabo en tres fases: cimentación, despliegue y consolidación.

El primer eje se centra en la calidad y la adaptación a la inteligencia artificial (IA), para el doble reto de renovar la acreditación institucional y adaptar sus planes de estudio.

El segundo aborda la oferta académica, consolidando el Grado en Inteligencia de Negocio y Analítica de Datos (GINAD) como seña de identidad de la UC en su transformación hacia formatos internacionales y online, y la estructuración de la formación permanente.

La internacionalización es el tercer eje, que busca que la Facultad se consolide como referente internacional dentro de la UC, para lo que plantea profundizar en el bilingüismo "más allá del itinerario ya implantado".

Mientras tanto, la digitalización, que constituye el cuarto eje, persigue conseguir un modelo de gestión "integrado, trazable y basado en datos".

El último hace referencia a la vinculación empresarial. Trabajará en consolidar y ampliar los instrumentos de vinculación institucional ya creados, y en reforzar la investigación y la transferencia del conocimiento.

Asimismo, Collado ha expuesto los proyectos "bandera" para este nuevo periodo: la doble titulación internacional para el Grado en Economía, que desde el año académico 2027-2028 tendrá dos cursos completos en inglés; la cátedra en Inteligencia de Negocio y Analítica de Datos, en torno al GINAD; la puesta en marcha del Laboratorio de Innovación Educativa, y los másteres con EUNICE, en inglés y en formato online, para atraer estudiantes de fuera de Cantabria.

PERFIL

Jesús Collado, responsable del Grupo de Investigación Reconocido (GIR) Inteligencia de Marketing, ha desarrollado su labor investigativa en el Departamento de Administración de Empresas de la UC, centrada en el marketing turístico y destinos, la internacionalización de las pymes, el marketing digital y redes sociales, el marketing relacional y canales de distribución, y la sostenibilidad y moda ética, abarcando tanto el comportamiento del consumidor como las estrategias empresariales en entornos digitales y globalizados.

Asimismo, ha realizado estancias en centros internacionales de referencia; y ha colaborado como experto evaluador para agencias de calidad universitaria y en proyectos de investigación en convocatorias competitivas.

Collado ha participado en 86 proyectos de investigación y contratos con empresas y entidades públicas, de los cuales 13 corresponden a proyectos competitivos nacionales e internacionales, destacando su labor como investigador principal en convocatorias del Plan Nacional, de la Unión Europea (programa Interreg) y de organismos internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo).

Este trabajo ha dado lugar a 45 contribuciones científicas, entre artículos en revistas especializadas y capítulos de libros, además de su participación en 60 congresos y conferencias académicas con destacada presencia internacional, donde ha impartido 15 ponencias en instituciones académicas de prestigio.

Igualmente, ha dirigido cuatro tesis doctorales, todas ellas con la máxima calificación de Sobresaliente Cum Laude, y tiene reconocidos tres tramos de investigación y un tramo de transferencia del conocimiento.

Comenzó su trayectoria docente en la UC en 1999 y la ha desarrollado de forma continua en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, destacando su participación e implicación en asignaturas relacionadas con el marketing, la investigación de mercados y el comportamiento del consumidor, tanto en el Grado en Administración y Dirección de Empresas como en másteres oficiales.

PERSONAL BIBLIOTECARIO

Por otra parte, el acto también ha acogido la toma de posesión de ocho nuevos funcionarios de carrera que se incorporan a la plantilla de Personal de Administración y Servicios (PTGAS) de la Universidad de Cantabri, concretamente formarán parte del personal auxiliar de biblioteca.

Se trata de Vanesa Bahillo, María Isabel Briñas, José Ángel Gómez, Ana Isabel Lucas, María Dolores Mármol, Ana María Ortega, Alicia Palacio y Eduardo Rubio.