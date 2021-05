Jesús Díaz dio las licencias a Nocanor según "informes técnicos y sin animadversión"

SANTANDER, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Noja Jesús Díaz (PP) ha asegurado que las licencias a las viviendas proyectadas por 'Nocanor' en la villa se dieron, en su etapa al frente del Ayuntamiento, "en función de los informes técnicos y jurídicos" y "sin ninguna animadversión por mi parte".

Así lo ha manifestado este lunes en su declaración en el juicio contra él por presunta prevaricación en el retraso supuestamente deliberado en la concesión de las mismas a la promotora, la empresa familiar del actual regidor, el regionalista Miguel Ángel Ruiz Lavín, entonces concejal de la oposición.

En la vista también ha declarado el otro acusado, el secretario municipal cuando sucedieron los hechos, que empezaron en 2006, y que ha negado por su parte que el Consistorio dilatara plazos. "En ningún caso", ha sentenciado.

Ambos han contestado a las preguntas de las partes personadas en esta causa, que se enjuicia en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, y en la que Díaz -que fue alcalde nojeño durante 27 años- se enfrenta a uno de prisión y doce de inhabilitación para cargo público que pide el fiscal.

Le imputa un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a funcionarios, e interesa además de multa de 6.750 euros.

Díaz, que dirigió Noja desde 1998 a 2015 y que está retirado de la política, se ha definido como "superservicial" en el plenario, en el que ha destacado que a lo largo de toda su vida se ha dedicado a "defender" a los vecinos del municipio "con uñas y dientes".

Y en este caso concreto, ha indicado que "todo" lo realizado estuvo "precedido" de los correspondientes informes jurídicos: "me atengo a lo que me dicen", ha zanjado, para abundar que él no se ha "inventado nada" ni tampoco ha actuado "por placer o fastidiar".

"Había por mi parte especiales ganas de colaborar, por mucho que se dijera lo contrario", ha expresado, para precisar que "en todo caso" actuó para "favorecer" la edificación en la finca 'Socaire', en la que Promociones Nocanor había proyectado 184 viviendas.

Así, ha destacado que su voto fue "decisivo" para aprobar el estudio detalle de la parcela, que a sus ojos era "superespecial" por su tamaño, ubicación -en el centro de Noja- y por tener encimas, algunas "de importancia".

En este sentido, el exalcalde nojeño ha agregado que si hubiera votado en contra, no se habría dado luz verde al mismo. "Fíjese que animadversión", ha manifestado a preguntas del representante de la Fiscalía.