La jornada laboral de las trabajadoras cántabras baja de las 28 horas semanales, cuatro menos que los hombres

SANTANDER, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres de Cantabria tienen una jornada laboral media semanal de 27 horas y 42 minutos, cuatro horas menos que los hombres, que es de 31 horas y 58 minutos, según un informe anual del Área de la Mujer de UGT elaborado, con motivo del 8M, con las últimas estadísticas de horas de trabajo remunerado de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundidas por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) y correspondientes al año 2024.

Según ha señalado el sindicato en nota de prensa, Cantabria registró en 2025 "mínimos históricos" de brechas laborales de género en la cuantía del empleo, un año en el que se ha registrado el mayor número de mujeres ocupadas contabilizado hasta ahora por la EPA desde 1977 (126.129), aunque se mantiene que registran menos horas de trabajo remunerado y el número de empleos a jornadas parciales femeninos triplica al masculino (26.895 mujeres y 8.600 hombres).

Así lo recoge el informe de UGT, que subraya que las estadísticas de la EPA difundidas por el ICANE indican que la jornada laboral media semanal de las mujeres cántabras en 2024 se redujo en 50 minutos en comparación con los dos años anteriores, cuando se logró superar las 28 horas semanales (28 horas y 32 minutos).

En esos dos años (2022-2024), el empleo femenino en Cantabria creció casi un 7% y en 7.872 mujeres ocupadas, aunque un 60% de ellas con una jornada laboral media que no superaba las 30 horas semanales y, además, también creció el masculino con 6.444 ocupados más, de los que más de un 80% eran con una jornada mayor de entre 30 y 40 horas semanales.

La responsable del Área de la Mujer de UGT en Cantabria, Arantxa Imaz, ha matizado que la brecha salarial de género se ha reducido con las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y con los planes de igualdad retributiva en las empresas, pero esto "no quiere decir que desaparezca la desigualdad en el mercado laboral, ni mucho menos".

En este sentido, ha explicado que "sigue habiendo una gran brecha laboral de género en la parcialidad en el empleo y en la corresponsabilidad en el hogar y en los cuidados a personas, que incide directamente en menos horas de trabajo remunerado y en menos cotizaciones a la Seguridad Social para futuras prestaciones o jubilaciones".

El informe de UGT reitera que la parcialidad en el empleo y las menos horas de trabajo remunerado son actualmente "la principal brecha laboral de género en Cantabria", hasta el extremo de que en 2025 tres cada cuatro empleos a jornada parcial era de una mujer (26.895 de 35.494) y que el 64% de todos los contratos de este tipo de jornada tuviera firma femenina (36.940 de 57.822).

Y es que en Cantabria un 21% de las mujeres ocupadas tiene un empleo a jornada parcial, frente al 6% de los hombres, y casi la mitad de ellas lo tiene "de manera involuntaria porque no ha podido encontrar uno a jornada completa".

Según las últimas estadísticas de la EPA sobre los motivos de los empleos a jornada parcial del año 2024, de las 27.500 mujeres con una jornada parcial que había en Cantabria un 45% la tenía porque "no había podido encontrar una con más horas de trabajo" y el 16% porque "se lo impedía la familia y los cuidados a personas", porcentaje que no alcanzaba el 4% en el caso de los hombres.

EL DOBLE DE TIEMPO EN CUIDADOS

El informe del 8 de Marzo de UGT en Cantabria recopila los resultados de un reciente estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que precisa que las mujeres dedican una media diaria de casi tres horas (2 horas y 53 minutos) a las tareas del hogar por apenas dos horas en los hombres; y más de 6 horas diarias (6 horas y 48 minutos) a los cuidados de hijos, 3 horas más que los hombres en el mismo concepto (3 horas y 49 minutos).

La responsable del Área de Mujer de UGT ha indicado que esta "desigualdad en la corresponsabilidad" se generaliza en las mujeres, que son "las primeras en dejar su trabajo remunerado", ya que más de un 80% de las excedencias laborales para el cuidado de hijos o familiares dependientes corresponden a ellas (352 de las 437 registradas el año pasado en Cantabria por el Ministerio de Trabajo).

Imaz ha apuntado que el año pasado se registró en Cantabria, por primera vez, una tasa de actividad femenina por encima del 41%, pero "esto no evita que siga habiendo un 34% más de mujeres inactivas que hombres" y que "más de un 30% de ellas (40.200) son mujeres dedicadas al hogar, nueve veces más que los hombres en la misma situación (4.487)".