Las jornadas no trabajadas en Cantabria por huelgas se disparan a 6.395 en los primeros siete meses del año

Archivo - Foto de archivo. Huelga en Bridgestone en abril por el ERE - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las jornadas no trabajadas por huelgas en Cantabria ascienden hasta las 6.395 en los primeros siete meses del año, una cifra más de 13 veces superior a las 476 del mismo periodo del año anterior (+1.243,49%), según datos del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE).

Este incremento tan abultado se debe, fundamentalmente, al conflicto entre los docentes y la Consejería de Educación por la adecuación salarial; al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la planta de Bridgestone en Puente San Miguel, y a los paros por el convenio del metal.

Por su parte, el número de participantes en huelgas ascendió a 7.507 de enero a julio, 28,4 veces más que los que lo hicieron en los primeros siete primeros meses de 2024, cuando sumaron 264.

El mes de mayor conflictividad laboral fue abril, con 3.625 jornadas no trabajadas y 3.621 participantes en huelgas.

En el extremo contrario se situaron los meses de marzo y julio, con 80 y 18 jornadas no trabajadas por huelgas, respectivamente, por parte de 64 y 37 participantes.