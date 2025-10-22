Las Jornadas de Personas Mayores de CCOO abordarán la prevención y conocimiento como pilares de envejecimiento activo

Archivo - Imagen de la XVII edición de las Jornadas de las Personas Mayores de CCOO - CCOO - Archivo

Se celebran este viernes en el salón de actos del sindicato en Santander

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria ha organizado para este viernes, 24 de octubre, las XVIII Jornadas de las Personas Mayores, que en esta ocasión abordarán la prevención y el conocimiento como pilares del envejecimiento activo.

Bajo el título 'Prevención y Conocimiento: Pilares del envejecimiento activo', el encuentro se celebrará en el salón de actos de CCOO en Santander (Calle Santa Clara, 5) a partir de las 10.45 horas.

El encuentro arrancará con la inauguración oficial a cargo de los secretarios generales de las federaciones de Pensionistas de CCOO confederal y de Cantabria, Juan Sepúlveda y José Antonio Sánchez Gimeno, respectivamente, para, a continuación, dar paso a la conferencia 'Educación para la salud', que impartirá el gerontólogo Miguel Anxo Álvarez González, excomandante del Ejército y miembro de la Sociedad Española de Gerontología y Geriatría.

Como es tradición, la cita servirá también para rendir homenaje a los sindicalistas que cumplen 80 años, un reconocimiento a su trabajo, a su labor y a la lucha sindical de quienes "pusieron los cimientos de la gran organización que es CCOO en la actualidad", señala el sindicato en nota de prensa.

Clausurarán las jornadas la secretaria general de CCOO de Cantabria, Rosa Mantecón, y el director general de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad No Deseada del Gobierno de Cantabria, Eduardo Miguel Rubalcaba.

El secretario general de la Federación de Pensionistas ha destacado que "este año estamos de enhorabuena porque las Jornadas de las Personas Mayores cumplen su mayoría de edad. Son ya 18 ediciones en las que año a año hemos ido trayendo a conferenciantes de primer nivel y poniendo sobre la mesa cuestiones de interés y de calado para nuestra afiliación".

También ha señalado que las jornadas se organizan como un día de encuentro y convivencia al que no sólo pueden acudir las personas afiliadas, sino que está abierto a toda la ciudadanía. "El objetivo es que podamos actualizar nuestros conocimientos sobre cuestiones que nos preocupan en un foro abierto al diálogo", ha explicado.