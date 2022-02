José Antonio Rodríguez, primer presidente de Cantabria: "El germen de la autonomía fue más la política que la calle"

"Yo viví también mis crisis y por lo tanto no me llama la atención nada", ha dicho en clave de actualidad al hilo de la crisis del PP

SANTANDER, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer presidente del Gobierno de Cantabria, José Antonio Rodríguez (Santander, 1931), ha afirmado este martes que el germen de la autonomía de Cantabria "fue la política más que la calle".

Así lo ha hecho en la apertura del ciclo 'Protagonistas Cantabria' organizado por el Parlamento con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía.

En una entrevista abierta al público en el patio de la Cámara, realizada por el periodista y subdirector de El Diario Montañés Alberto Santamaría, el expresidente cántabro ha recordado los inicios del primer gobierno autonómico ubicado entonces en el edificio de la Diputación en Puertochico.

"No teníamos ninguna experiencia, éramos novatos en política, había presiones, pero al final nos salió bastante bien", ha considerado Rodríguez, según ha informado en un comunicado el Parlamento.

En este sentido ha destacado la novedad de iniciar unas funciones "en las que nadie tenía experiencia", la ilusión con la que trabajaban y lo importantes que se sentían tomando decisiones.

Rodríguez ha explicado que nunca había participado en política. "Un día me vinieron a buscar el despacho, me hicieron la propuesta y yo dije: adelante, porque además todos los que estaban eran ya conocidos", ha desvelado.

Respecto a la elaboración del Estatuto ha confesado que empezó todo "a traspiés" porque fueron momentos de mucho conflicto que abordaron "con mucha ilusión".

En su opinión, la unión con Castilla y León "se sugirió por algunos, pero nunca fuimos creyentes de ello, nosotros queríamos tomar nuestras propias decisiones y no depender de unos diputados de Burgos o de Valladolid". "También nos pretendieron unir a los vascos y lo rechazamos, ha afirmado el expresidente, que también cree "que ellos también nos rechazaban a nosotros".

Respecto a la cláusula inicial del Estatuto que mantenía abierta la posibilidad de anexión a Castilla León, el expresidente ha afirmado que "se metió con calzador, pero nadie esperaba que pudiera llegar a suceder".

Rodríguez ha recordado que fue presidente con el apoyo del PSOE y ha destacado la buena relación que siempre ha mantenido con el entonces secretario general Jaime Blanco, y también con el actual presidente regional, Miguel Ángel Revilla, incluso con Justo de las Cuevas y Ambrosio Calzada. "Entonces nos llevábamos muy bien, creo que mucho mejor que ahora", ha reflexionado.

Además, ha afirmado, en clave de actualidad al hilo de la crisis del PP, que "yo viví también mis crisis y por lo tanto no me llama la atención nada". En este sentido, ha indicado que "siempre hay el que aspira a ocupar el puesto del que está, y el que está se defiende, y eso es muy complicado de gestionar".

Rodríguez ha evocado también la ruptura dentro de su partido, la UCD, que vivió en primera persona cuando se fragmentó el grupo parlamentario y resultó elegido presidente con los votos de los ocho diputados fieles y del PSOE y del PRC.

Dentro de la UCD pasaron "muchas cosas y mucho tiempo como para recordar ya con detalle estas cuestiones", ha explicado. "Creo que trataron de desplazarme y hubo un sector de ocho diputados dentro de la UCD que se pusieron a mi lado, y me ayudaron también los socialistas y el partido de Revilla", ha recordado. "Pasa siempre que los peores enemigos son los que están , dentro de casa, pero no solo en la política sino hasta en los negocios", ha añadido.

Cuando la UCD estaba desapareciendo, el expresidente cántabro no quiso meterse en otro partido político, pese a las presiones que, según ha dicho, tuvo para afiliarse a Coalición Popular. "Me daba la sensación de que estaba mendigando", ha explicado el expresidente que "prefirió irse de independiente". "Y me salió bien: gané las elecciones por mayoría absoluta", ha resaltado.

Además, en relación a su salida de la Presidencia, ha indicado que "la vida es muy larga para ser todo el tiempo político". "Yo ya había creado un despacho y me marché tranquilamente", ha añadido. Por último, ha concluido que ha sido "una satisfacción y un orgullo" haber participado en la política".

Por su parte, el presidente del Parlamento Joaquín Gómez se ha referido a José Antonio Rodríguez como "protagonista de excepción" y "testimonio sustancial" para la historia de la comunidad. En este sentido, ha reconocido "la titánica tarea que desempeñó construyendo Cantabria, tejiendo esa red administrativa que hoy tiene una dimensión y un peso considerable pero que, entonces, en esos primeros momentos estaba por hacerse".

Gómez ha apuntado que Rodríguez "lideró con dedicación y esfuerzo" aquellos primeros pasos en medio de un panorama político "a veces incierto y convulso porque ni los partidos ni las instituciones estaban aún asentadas y consolidadas en los albores de la democracia, en aquellos años de estrenada autonomía y de estrenada libertad".

El presidente de la Cámara ha subrayado que Rodríguez "es percibido con enorme afecto, respeto y reconocimiento por parte de la sociedad cántabra" y que en estos años ha sido, además, "un hombre discreto que ha seguido la evolución política y social de Cantabria desde un segundo plano, sin protagonismos ni influencias".

Por ello, le ha agradecido "profundamente" que haya accedido a protagonizar esta entrevista, abierta a los ciudadanos, "para evocar su trayectoria vital y política". "Un documento audiovisual que, por la transcendencia y la importancia de la figura de José Antonio Rodríguez, quedará para la historia custodiado en el archivo del Parlamento", ha apuntado.