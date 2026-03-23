Un joven triplica la tasa de alcohol tras circular por el Paseo Pereda en dirección contraria a gran velocidad

Archivo - La Policía Local de Santander, en el Paseo Pereda. Archivo - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local investiga a un conductor de 26 años que este sábado triplicó la tasa de alcoholemia, después de observarle circulando en dirección contraria por el Paseo Pereda de Santander y a gran velocidad.

Los hechos ocurrieron a las 6.55 horas, cuando los agentes solicitaron la realización de la prueba de alcoholemia al conductor de un turismo, que momentos antes habían observado circulando en sentido contrario por el Paseo de Pereda a gran velocidad.

Según la Policía, el joven se vio obligado a realizar una frenada de emergencia para no chocar frontalmente y el siniestro se pudo evitar debido a la escasa circulación que había en esos momentos en la ciudad.

La prueba de alcoholemia resultó positiva, al superar en más del triple la tasa permitida.

Los agentes instruyeron diligencias judiciales contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

El vehículo fue retirado por una grúa urbana al Depósito Municipal, situado en Ojáiz.